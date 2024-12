Challans fait tomber Quimper, Le Havre échappe de justesse au même sort en l’emportant sur le buzzer

Pour la dernière journée de championnat de Nationale 1 masculine (NM1) de l’année 2024, le Vendée Challans Basket (deuxième avec Tarbes-Lourdes) a fait tomber Quimper (15 victoires et 2 défaites), qui compte toujours quatre victoires d’avance au classement. Les Vendéens ont fait la course en tête pour s’imposer 77-68 dans une rencontre avancée à ce mercredi 18 décembre.

« On savait que ce serait un match compliqué, face à une équipe qui est redoutable, sur cette première partie de phase 1. On savait qu’il fallait qu’on soit solide défensivement, qu’il y avait un contrôle du rythme qui était hyper important , a commenté l’entraîneur du VCB Sébastien Lambert dans Ouest-France. « Je leur avais dit que c’était le moment d’envoyer un message à tout le monde, et de montrer qu’on a une équipe, de la rotation. Il ne faut pas oublier qu’il nous manque, ce soir, Issa Fofana et Anthony Prugnières. Et il ne faut pas non plus oublier que Randy Haynes est à 7 points, et Luka Nikolic à 8, ce soir. Ça veut dire que pour tous ceux qui pensent que Challans c’est Randy Haynes ou Luka Nikolic, je pense qu’on a envoyé un message, ce soir. »

Au classement, Challans reste au contact de Tarbes-Lourdes (11 victoires et 6 défaites) et devance toujours Tours et Fougères (porté par Alexis Thomas – 32 d’évaluation – à Poissy), qui sont revenus à hauteur de Levallois (10 victoires et 7 défaites). Les Metropolitans 92 se sont inclinés du côté de Vitré qui est désormais au niveau de Lorient (9 victoires et 8 défaites). Le CEP s’est en effet incliné à domicile face à Toulouse. En bas de tableau, Angers s’en est tiré de peu face au Pôle France (+5) ce jeudi. Le trio Hugo Yimga-Moukouri (20 points, 8 rebonds et 7 passes décisives) – Cameron Houindo (19 points et 4 rebonds) – Nathan Soliman (10 points, 11 rebonds et 4 passes décisives pour 18 d’évaluation) a fait peur à l’EAB, qui signe une sixième victoire salvatrice.

Les résultats de la 17e journée de la poule A de Nationale 1 masculine : Angers vs Pôle France : 83-78

vs Pôle France : 83-78 Vitré vs Levallois : 79-78

vs Levallois : 79-78 Lorient vs Stade Toulousain : 63-66

: 63-66 Poissy vs Fougères : 76-87

: 76-87 Tours vs Rennes : 114-92

vs Rennes : 114-92 Tarbes-Lourdes vs Les Sables Vendée : 81-75

vs Les Sables Vendée : 81-75 Challans vs Quimper : 77-68

Dans la poule B, Le Havre (14 victoires et 3 défaites) a failli connaître le même sort que Saint-Vallier. C’est Steven Cayol qui a conclu un alley-oop sur le buzzer pour sauver les Normands dans un match indécis jusqu’au bout. Il faut dire que les locaux ont eu du mal à maîtriser leur ancien joueur Jaraun Burrows (23 points à 10/12 aux tirs).

« C’est fou parce qu’on alterne tellement le bien et le pas bien depuis le début, et contre une équipe comme ça tu risques de le payer, a commenté Lauriane Dolt, la coach du STB, dans Paris-Normandie. Mais bon, quand tu gagnes d’un point au buzzer, c’est magnifique ! D’ailleurs je crois que c’est la première fois que ça m’arrive (rires). Pour le public comme pour nous, les joueurs et le staff, franchement c’est super. En plus on garde notre invincibilité à domicile, c’était un objectif. On va pouvoir passer de bonnes fêtes ! »

Derrière, le SCABB 2 (12 victoires et 5 défaites) suit au classement. Theo Bouteille (1,92 m, 27 ans) a dominé (25 points) dans le derby face à LyonSO. Porté par Yanik Blanc (29 points à 6/10 à 3-points), Orchies a remporté le derby du Nord pour rester troisième avec 11 victoires. A l’arrière du peloton, Besançon, Metz et Feurs ont signé de belles opérations.