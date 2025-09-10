Chalon regoûte à la victoire dans le « match des Écoles », Nancy se rassure face à Francfort

A moins de deux semaines de son tour préliminaire de BCL face à Fribourg, l’Elan Chalon voulait se rassurer face à Lausanne, dans une rencontre où les tribunes étaient réservé aux enfants pour le “match des Écoles”. Face à une équipe suisse rapidement dépassée par les événements, les Chalonnais ont livré une démonstration offensive de haute volée, s’imposant 109-73 dans un match qui a régalé les jeunes spectateurs présents aux Palais des Sports Jean Weille.

Nos chalonnais s’imposent pour ce 4ème match de présaison ✅ ⚔️ Elan Chalon 109-73 Lausanne 📊 Cuthbertson 18, Mutts 16, Hill 15, Tonnellier 15, Darling 12, Anochili-Killen 6, Nadolny 6, Riethauser 4, Naji 4, Leray 4, Gaudoux 4, Mendy 3 📸 Charlotte Geoffray#RougeEtBlanc pic.twitter.com/RdFQIQ8p4U — Elan Chalon (@ELANCHALON) September 9, 2025

Un départ en trombe pour plier le match dès l’entame

L’Elan Chalon n’a pas fait dans le détail pour lancer les hostilités. Un 7-0 en 70 secondes a contraint Randoald Dessarzin, l’entraîneur suisse, à demander un temps mort précoce. Mais rien n’y faisait. Yanis Tonnelier s’est montré particulièrement inspiré en début de rencontre avec un 3-points puis une autre flèche sur une passe caviar de Jeremiah Hill, totalisant 7 points sur les 12 premiers de son équipe.

Marcus Darling, pour sa première apparition, a enfoncé le clou en portant le score à 19-6 avant même les cinq premières minutes. Le match était déjà plié, permettant aux Chalonnais de gérer leurs rotations tout en maintenant un niveau de jeu élevé pour le plus grand plaisir du jeune public.

Des performances individuelles remarquables

Zac Cuthbertson a terminé meilleur marqueur chalonnais avec 18 points, suivi de près par Justyn Mutts (16 points) qui a signé la meilleure évaluation du match avec 23. Mais c’est Yanis Tonnelier qui a impressionné par son adresse parfaite : 100% de réussite à 2-points, à 3-points et aux lancers francs jusqu’à atteindre 15 points. Le jeune professionnel de l’Elan prend de l’assurance et du coffre.

Jeremiah Hill a poursuivi sa montée en régime avec 15 points et 6 passes décisives, tandis que Clarence Daniels a distribué le plus grand nombre de ballons avec 7 passes décisives. La domination chalonnaise s’est également exprimée au rebond avec 42 ballons captés contre seulement 28 pour Lausanne. Après les deux défaites concédées au Ain Star Game, l’Elan Chalon se rassure avec une vraie qualité de jeu produit, à trois semaines de l’ouverture du championnat et deux du tournoi de qualification européen.

Le SLUC se rassure

De son côté, Nancy s’est imposé à domicile face aux Skyliners de Francfort sur le score de 74-69, deux jours après l’éclat subi face à Trèves à la Salle des Sports de Pont-à-Mousson.

Prépa – Match 6 Pour sa première à Gentilly de la saison, le @SLUCbasketNancy s'impose ce soir face à Francfort ! Un succès rassurant pour les nancéiens ! #GoSLUC pic.twitter.com/9vzB3KishF — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) September 9, 2025

Menés après 10 minutes, les Nancéiens ont semblé moins émoussés que dimanche, à l’image d’un cinq majeur incisif. Stéphane Gombauld termine la rencontre avec 16 points à 7/12 aux tirs et 6 rebonds, alors que Enzo Goudou-Sinha a posé énormément de problèmes à la défense allemande, poussée à la faute par sept fois sur le meneur. La recrue réalise une performance à 13 points, à 3/6 à 3-points, complétée par un clinique 4/4 sur la ligne des lancers francs.

Les hommes de Sylvain Lautié ont d’ailleurs globalement retrouvé de l’adresse extérieure, culminant à 36%, soit deux fois plus que face à Trèves (17,4%). Aux deux tiers de sa préparation, Nancy affiche un bilan à l’équilibre (3 victoires – 3 défaites) avant de se déplacer à Longwy vendredi pour affronter Mons, puis Nanterre samedi à Poissy en back-to-back.