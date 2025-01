Chalon : Sakic de retour, Morris toujours incertain

Ce samedi 11 janvier, l’Élan Chalon accueille La Rochelle pour la dernière journée de la phase aller de Betclic Élite. Avec le retour de son ailier-fort expérimenté Zeljko Sakic, mais des doutes concernant Jamel Morris, Chalon espère poursuivre sa dynamique positive face à un Stade Rochelais toujours en difficulté.

Arrivé début décembre sur le banc de l’Élan Chalon, Elric Delord semble avoir relancé la machine bourguignonne. Après un début de saison catastrophique (2 victoires seulement), le club a redressé la barre avec 3 succès lors des 4 derniers matchs. Chalon, meilleure équipe de la ligue à 3-points (40 % de réussite), s’appuie sur des intérieurs capables de s’écarter du cercle, une particularité qui complique les défenses adverses.

Sakic prêt, Morris incertain

Après avoir manqué le déplacement à Monaco (défaite 109-82), Zeljko Sakic (2,02 m, 36 ans), leader offensif et expérimenté, est prêt à retrouver le parquet. Sa présence est une bonne nouvelle pour l’Élan, qui pourrait devoir se passer de Jamel Morris (1,90 m, 32 ans), touché lors du match contre Monaco et incertain pour ce soir selon Sud-Ouest.

De son côté, le Stade Rochelais traverse une période compliquée, avec seulement deux victoires au compteur et un départ annoncé mais non officialisé de Sam Sessoms (1,82 m, 25 ans). Le club de La Rochelle aborde ce déplacement au Colisée sans nouvelle recrue et avec un objectif défensif clair : ralentir le rythme et contenir l’adresse extérieure de Chalon.

Un enjeu de taille

Pour Chalon, l’enjeu est de conclure la phase aller sur une note positive et de continuer à s’éloigner de la zone rouge. Pour La Rochelle, il s’agit d’une nouvelle occasion de relancer une saison compliquée et d’entamer la deuxième partie du championnat sur des bases plus solides.

Le duel au Colisée s’annonce intense, entre une équipe en pleine remontée et une autre en quête de solutions pour s’extirper du bas de tableau.

Entre-deux : samedi 11 janvier à 20h30 au Colisée de Chalon.