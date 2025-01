Sam Sessoms, déjà la fin à La Rochelle ?

Lanterne rouge de Betclic ÉLITE avec 1 victoire et 13 défaites, le Stade Rochelais devrait procéder à un nouveau changement dans son effectif 2024-2025. Selon Tribune 47, le meneur Sam Sessoms (1,82 m, 25 ans) devrait quitter le club de La Rochelle.

Arrivé l’été dernier après un début de carrière professionnelle partagé entre le Kosovo et la Roumanie. D’abord signé par Gjakovë, le natif de Philadelphie s’est baladé en FBK (19,8 points à 48%, 4,3 rebonds et 5,2 passes décisives en 18 rencontres) au point de rejoindre un club plus référencé, en l’occurrence celui de Craiova en Roumanie (19,3 points, 4,1 rebonds et 4,6 passes décisives en 13 matchs). Seulement, son ascension ne s’est pas poursuivie dans le championnat de France puisque ses performances quelconques (10,5 points à 21,3% de réussite à 3-points, sur quasiment 4 tentatives derrière l’arc par rencontre, 1,5 rebond, 2,9 passes décisives et 1,5 faute provoquée pour 7,6 d’évaluation en 24 minutes) par rencontre n’ont pas permis au promu de gagner plus d’une rencontre.

Un troisième joker utilisé pour remplacer Semmons ?

Pour le Stade Rochelais, qui a déjà du engager un remplaçant médical, Tyler Cheese (1,95 m, 28 ans), pour remplacer en début de saison Allen Flanigan (1,95 m, 23 ans), ce serait – s’il venait à être remplacé – une troisième retouche après l’arrivée de Joshiko Saibou (1,88 m, 34 ans) au mois de novembre. Auteur de son meilleur match de la saison (18 points à 6/8 aux tirs en 17 minutes) contre l’ASVEL le 5 janvier, Ryan Hawkins (2,01 m, 27 ans) peut souffler, lui qui avait été mis sous pression au même titre qu’Allen Flanigan, qui n’a toujours pas joué le moindre match officiel.

Quoi qu’il en soit, c’est sans joueur supplémentaire que le groupe de Julien Cortey se déplacera à Chalon-sur-Saône ce vendredi, pour y affronter l’Élan Chalon le lendemain au Colisée.