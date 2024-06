Sam Sessoms, l’héritier de Tray Buchanan à La Rochelle ?

On ne remplace pas un MVP comme cela. Sacré meilleur joueur de la saison régulière et de la finale des playoffs, mais déjà parti au Mans, Tray Buchanan (1,87 m, 25 ans) va laisser un vide immense dans l’effectif de La Rochelle. C’est donc tout naturellement que le promu a entamé son recrutement par la quête de celui qui allait avoir la lourde tâche de le remplacer. Et l’heureux élu est Sam Sessoms (1,82 m, 24 ans)…

Dans le communiqué annonçant son arrivée, le nom de Tray Buchanan ne figure pourtant nulle part, histoire de ne pas lui mettre une pression inutile, mais les profils sont tellement similaires qu’il est difficile de ne pas tirer quelques parallèles. Deux jeunes joueurs, ascendant scoreur, qui sortent d’une saison rookie dans des championnats faiblement référencés : à Chypre pour le néo-manceau, au Kosovo puis en Roumanie pour Sessoms. D’abord signé par l’obscur club de Gjakovë, le natif de Philadelphie s’est tellement baladé en FBK (19,8 points à 48%, 4,3 rebonds et 5,2 passes décisives en 18 rencontres) qu’il a déjà pu gravir un étage en rejoignant Craiova (19,3 points, 4,1 rebonds et 4,6 passes décisives en 13 matchs).

En Roumanie, le combo-guard à la carrière universitaire très instable (trois facs différentes) a impressionné par des chiffres irréels en terme d’adresse, certainement impossible à reproduire : 96/144 aux shoots, soit 66,7% de réussite, dont 60% à 3-points (28/47) ! Le Stade Rochelais n’en demande certainement pas tant, mais…

Les réactions

Sam Sessoms : « J’ai décidé de rejoindre le Stade Rochelais Basket car c’est l’opportunité pour moi de me mesurer à quelques-uns des meilleurs joueurs d’Europe. Tout le monde sait à quel point le championnat français est relevé ! J’ai hâte de commencer et de relever ce nouveau défi en montrant de quoi je suis capable en me mesurant aux meilleurs. Je ne peux même pas expliquer à quel point je suis heureux de l’opportunité que le club me donne. »



Julien Cortey (coach) : « Sam correspond complètement au profil de meneur scoreur que l’on recherchait ! Il a un solide cursus universitaire et il a réalisé une belle première saison professionnelle partagée entre la Roumanie et le Kosovo. Pour cette première saison en professionnel, il a montré sa capacité à scorer, avec notamment un gros pourcentage derrière la ligne à trois points. C’est un meneur de petite taille, qui peut être un vrai leader offensif. En plus de ça il correspond à tout ce qu’on veut en termes de valeurs humaines. C’est un super gars qui est là pour un projet collectif. Je suis ravi de l’accueillir dans l’équipe ! »