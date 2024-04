Denain fait un pas vers le maintien contre Évreux, dans une soirée marquée par un drame

Impossible de parler de la rencontre entre Denain et Évreux, sans évoquer le drame intervenu dans la salle Jean-Degros ce vendredi 19 avril. Pendant l’échauffement, une jeune femme de 27 ans a été victime d’un arrêt cardiaque, avant de finalement décéder, malgré l’intervention des secours. Dans ces circonstances dramatiques, la rencontre a finalement eu lieu, démarrant avec trente minutes de retard. Au bout du compte, les Dragons se sont imposés face aux Normands (87-72), grâce notamment au duo d’intérieurs Edosomwan – Phillip (20 points chacun). Ce qui devait être une fête s’est finalement transformée en une bien triste soirée.

Juste avant la rencontre Denain – Évreux, une jeune femme de 27 ans, venue de Saint-Quentin, est décédée dans la salle d’un malaise cardiaque. Je me questionne beaucoup sur la @LNBofficiel qui a voulu à tout prix que la rencontre se joue ! Condoléances sincères à la famille 🙏 pic.twitter.com/9pp3oiWf4A — Alexandre Sanson (@aem_sanson) April 19, 2024

Champagne Basket a un pied en playoffs

L’autre vainqueur de la soirée dans la course au maintien, c’est Aix-Maurienne, vainqueur de l’Alliance Sport Alsace. Alors que Carl Ponsar (23 points) a pu penser donner la victoire à l’ASA à 30 secondes de la fin du match (96-94), Shaun Willett (19 points, 10 rebonds et 4 passes décisives) est parvenu à arracher la prolongation (96-96). Dans la dernière minute de la période supplémentaire, l’AMSB a pu compter sur un panier ainsi qu’un lancer-franc de son meilleur marqueur du soir Siriman Kanouté (22 points) pour décrocher sa 12e victoire de la saison (99-94, a.p.)

Champagne Basket a quasiment assuré sa présence en playoffs après sa victoire à Saint-Chamond (62-82). Comme un symbole, c’est sur les lieux de sa défaite en finale de la Leaders Cup Pro B que les joueurs de Thomas Andrieux ont quasiment acté leur place dans le top 8. S’ils auraient pu leur faire mi-février en décrochant un premier titre contre Vichy, ils ont finalement attendu la mi-avril et un gros match du trio Léopold – Jackson – Keita (46 points en cumulés). Châlons-Reims possède ainsi trois victoires d’avance sur Saint-Chamond (11e) et Gries-Souffel (10e), ainsi que deux sur Lille (9e), qui joue ce samedi à Orléans.

Fos-sur-Mer s’enfonce un peu plus à trois journées de la fin

Le maintien et une 2e relégation d’affilée pointe le bout de son nez pour Fos Provence. Malgré les deux performances au-dessus des 20 points de Robert Turner III (23) et Mathias Markusson (21), les BYers ont lâché à partir du milieu du 2e quart-temps face à l’Élan Béarnais (87-71). Les Palois s’accrochent à la 8e place et reviennent même à hauteur de Poitiers (7e).

Antibes garde un mince espoir de playoffs après sa victoire à Nantes (88-103). Grâce notamment à un énorme double-double du pivot Mathieu Boyer (25 points et 10 rebonds), les Sharks ont dominé de la tête et des épaules une équipe du NBH portée par le seul Christian Lutete (26 points). Le score est presque flatteur pour les joueurs de Laurent Pluvy, menés jusqu’à +30 dans cette partie.