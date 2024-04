La Rochelle assuré de terminer premier de la saison régulière de Pro B !

Que c’est presque cruel pour La Rochelle, de valider une première place la seule saison où celle-ci n’octroie pas une place garantie dans l’élite. Malgré tout, l’histoire est belle pour le Stade Rochelais, assuré d’avoir l’avantage du terrain en playoffs jusqu’au bout, moins de deux ans après son retour dans la division. Les Maritimes ont acté cela lors du choc contre leur dauphin, la JA Vichy (87-74), qui l’avait sorti en quarts de finale de Leaders Cup Pro B en novembre dernier.

💪 La Rochelle remporte le choc de la J31 et est assuré de terminer premier de #PROB ! Les résultats de la soirée ⤵️ pic.twitter.com/9BqFYThVCD — LNB (@LNBofficiel) April 19, 2024

La défense rochelaise intraitable avec l’attaque vichyssoise

L’équipe de Julien Cortey a attaqué le match pied au plancher et menait 10 à 2 après 4 minutes 30 de jeu. Sa défense, la meilleure de Pro B, empêchait l’attaque vichyssoise, n°1 de la division, de prospérer dans ce début de rencontre. À la pause, les Rochelais avaient déjà marqué 48 points suite à un panier sur le buzzer de l’inévitable Tray Buchanan, probable MVP de la saison. Le meneur/arrière étasunien donnait par la suite 17 points d’avance à 1 minute 50 de la fin du troisième quart-temps (69-52, 28′).

Alors que la partie semblait d’ores et déjà pliée, grâce à un sursaut d’orgueil et le coup de chaud de Mike Ertel II (15 points), la JAV signait un improbable 16 à 2 pour recoller au score (71-68, 32′). La salle Gaston-Neveur poussait et Thomas Ville marquait deux paniers à 3-points pour redonner le large aux locaux (81-70). La messe était dite : La Rochelle, malgré la maladresse de ses deux meilleurs marqueurs, Tray Buchanan (13 points à 5/17, 4 rebonds, 6 passes décisives et 4 interceptions en 34 minutes) et Johan Lofberg (12 points à 5/15 et 4 rebonds en 24 minutes), filait vers son 27e succès de la saison en 31 matches, synonyme de première place de la saison régulière.

La Rochelle et Vichy se donneront-ils rendez-vous en finale des playoffs ?

Avec une belle répartition de la marque (cinq joueurs à 10 points ou plus), un collectif en place (26 passes décisives pour 11 balles perdues) et une défense encore redoutable (74 points encaissés, 10 passes décisives pour 16 balles perdues pour la JAV), La Rochelle a signé une belle prestation. Seule ombre au tableau : la sortie sur blessure rapide de Mathéo Leray, tout seul et sans contact, sur une montée de balle. Le joueur prêté par Cholet s’est de suite relevé sur un pied pour rejoindre les vestiaires.

Pour la JA Vichy, il s’agira de progresser dans l’espoir de retrouver La Rochelle en finale des playoffs et les battre. Irrégulière dans la rencontre, la formation de Guillaume Vizade a aussi laissé échapper 9 points sur la ligne des lancers francs (11/20).