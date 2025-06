Champion de Grèce avec l’Olympiakos : Evan Fournier conclut bien la saison de son retour en Europe

La saison d’Evan Fournier en Europe se termine sur une note victorieuse. Revenu sur le Vieux Continent après 12 ans en NBA, l’international français a décroché ce dimanche 8 juin son premier titre européen avec l’Olympiakos, champion de Grèce aux dépens du Panathinaïkos (3-1). Une belle conclusion après la désillusion du Final Four de l’EuroLeague.

Dans un contexte tendu et un effectif décimé (Moustapha Fall, Sasha Vezenkov, Nigel Williams-Goss, Keenan Evans absents), l’Olympiakos a su faire bloc pour s’imposer avec autorité au Pirée. Evan Fournier, malgré une adresse en berne (13 points à 3/11), a été déterminant : 6 rebonds, 4 passes décisives (mais aussi 4 balles perdues) mais surtout un différentiel de +20, le meilleur du match, en 28 minutes de jeu.

Portés par un Shaquielle McKissic inspiré (20 points à 6/10), Nikola Milutinov (11 points, 10 rebonds) et Tyler Dorsey (17 points), les Rouge et Blanc ont fait la course en tête toute la rencontre pour décrocher leur 15e titre de champion de Grèce.

Éliminés en demi-finale de l’EuroLeague contre l’AS Monaco, les joueurs de Georgios Bartzokas avaient besoin de finir sur une note positive. Mission accomplie avec ce sacre national, acquis face au rival de toujours, dans une série électrique marquée par des tensions en tribune et sur le terrain. Fournier, lui, repart avec l’essentiel : un titre et une place retrouvée dans le basket européen.

"I congratulate all Olympiacos players–except one"

– Panathinaikos coach Ergin Ataman on Evan Fournier after losing to Fournier's Olympiacos in Greek championships

Panathinaikos wanted Fournier suspended Game 4 after his obscene gesture in Game 3 pic.twitter.com/akBH4YVYoZ

— New York Basketball (@NBA_NewYork) June 8, 2025