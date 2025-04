Changement de coach pour les U18 ELITE de l’ASVEL : Paccelis Morlende laisse sa place

L’une des formations U18 les plus prometteuses de France, habituée à l’ANGT de l’EuroLeague, va vivre un changement important à l’intersaison. L’ASVEL a acté le départ de son coach U18 ELITE, Paccelis Morlende, qui reste à la TP Academy en se consacrant à son rôle d’entraîneur individuel.

Paccelis Morlende quitte son poste après deux saisons contrastées

Arrivé à la tête des U18 ELITE de l’ASVEL il y a deux ans, Paccelis Morlende, ancien meneur professionnel drafté en 2003 par les Sixers, va quitter son rôle d’entraîneur principal. Bien qu’il ait conduit son groupe jusqu’à la finale de la Coupe de France en 2024 (perdue contre Cholet à Bercy), l’équipe ne s’est pas qualifiée pour les playoffs du championnat U18 ces deux dernières saisons. En cause notamment : un effectif très jeune comparé à la moyenne du championnat.

Malgré un très bon match de nos U18, Antibes s'imposent sur leur parquet.#TeamASVEL #U18 pic.twitter.com/EPF4lrY39w — ASVEL BASKET ⚪️⚫️ (@asvelbasketasso) April 13, 2025

Toujours sous contrat avec l’ASVEL, Morlende va retrouver ses fonctions de coach individuel à la TP Academy, structure intégrée au centre de formation villeurbannais, où son savoir-faire est précieux pour la progression des jeunes talents. Son expérience de joueur pro, ses années de formateur au Nantes Hermine Basket et sa connaissance des exigences du haut niveau sont très appréciées en interne.

Un recrutement lancé pour lui trouver un successeur

Pour lui succéder, l’ASVEL a lancé une campagne de recrutement large, selon Le Progrès. Plusieurs profils sont étudiés, y compris une piste interne, pour continuer à faire grandir l’un des centres de formation les plus exposés de France. En plus de son parcours en championnat, la section U18 de l’ASVEL participe chaque année à l’Adidas Next Generation Tournament (ANGT), événement vitrine des meilleurs U18 d’Europe sous l’égide de l’EuroLeague.