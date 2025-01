Chartres voit les suspensions de Desi Washington et Ike Nwamu être confirmées

Chartres n’aura fait que retarder l’échéance. Ayant fait appel de la décision de la FFBB de suspendre pour plusieurs matchs Desi Washington et Ike Nwamu après l’échauffourée contre l’ADA Blois mi-novembre, le CCBM avait ainsi pu suspendre la sanction provisoirement. Mais la chambre d’appel de la FFBB a confirmé la décision prise le 3 décembre dernier par la commission de discipline de la LNB.

Pas d’impact avec la sanction d’Edogi

Ainsi, Desi Washington et Ike Nwamu vont louper respectivement deux et un matchs. La sanction la plus sévère, sur T.K. Edogi (5 matchs), n’aura finalement aucun impact, le joueur étant parti avec le retour de blessure de Gavin Kensmil. Alors que Chartres reste deux succès sur les trois derniers matchs, les absences de Washington et Nwamu en février pourraient cependant être préjudiciables. L’ailier nigérian, vainqueur du concours de dunks du All-Star Game LNB 2024, va louper le déplacement chez l’Élan Béarnais le 4 février prochain, tandis que le meneur US va également être forfait pour la réception du SCABB le 7 février.