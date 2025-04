Choix royal pour du basket en clair : les matchs européens décisifs de Nanterre et Monaco diffusés gratuitement

Si l’on peut parfois se plaindre du manque d’exposition du basket à la télévision, ce mercredi 23 avril viendra complètement contredire cela.

Pour le coup, les téléspectateurs auront un choix royal à faire avec deux grands matchs européens diffusés en clair : AEK Athènes – Nanterre 92 (à 18h30) d’un côté, AS Monaco – FC Barcelone (à 19h) de l’autre…

Nanterre pour un Final Four…

À 1-1 dans sa série, Nanterre jouera sa place au Final Four dans le bain bouillant de l’AEK, devant les caméras de DAZN. La plateforme britannique a effectué le choix louable de retransmettre la rencontre gratuitement, via ce lien. Le vainqueur se qualifiera pour les demi-finales et aura, en sus, le privilège d’accueillir le Final Four.

… Monaco pour s’en rapprocher

De son côté, l’AS Monaco ouvrira sa série de playoffs face au FC Barcelone à Gaston-Médecin. Le Match 1 sera évidemment diffusé par SKWEEK mais aussi en clair par TVMonaco, qui a réintégré son consultant Laurent Sciarra pour l’occasion.

Aux confins des divers opérateurs (canal 900 de la Freebox, 412 d’Orange, 125 et 135 de MyCanal, 500 de Bouygues, 511 de SFR), la chaîne TVMonaco est bien sûr aussi visible depuis son site Internet.

La Boulangère Wonderligue aussi

Par ailleurs, les deux matchs européens seront en concurrence avec Lattes-Montpellier – Charleville-Mézières, diffusé à 18h45 sur Sport en France. Mais la rencontre entre Basket Landes et l’ASVEL aura elle le champ libre à 20h50 !