Cholet bascule du bon côté pour les quarts de la finale de la FIBA Europe Cup

Avant l’affrontement entre Bilbao et Le Portel ce mercredi 8 janvier, Cholet Basket a fait la belle opération de son groupe de FIBA Europe Cup en l’emportant contre Sassari ce mardi 7 janvier (82-70).

Cholet Basket opens 2025 with a statement win over Dinamo Sassari in the #FIBAEuropeCup Second Round! 💥 — FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) January 7, 2025

Nenad Markovic « impressionné » par Cholet

Alors que Cholet retrouvait une Meilleraie qui restait sur une défaite dans le derby des Pays de la Loire contre Le Mans, le club des Mauges a redonné une victoire à son public. Face à un adversaire bien connu, qu’il a affronté lors du play-in de la BCL la saison dernière, CB a notamment retrouvé sa défense pour dominer l’équipe sarde. Pour preuve le quasi-mutisme italien du début de match, Sassari ne marquant pas un panier dans le jeu lors des cinq premières minutes. Cette entame a permis à Cholet de contrôler sa partie par la suite, notamment avec les jolies performances de son axe 1-5 constitué de Stefan Smith (17 points à 5/11 aux tirs) et Bastien Vautier (20 points à 8/12 aux tirs).

« Je suis content du résultat et de ce qui s’est passé sur le terrain », félicitait Fabrice Lefrançois dans des propos rapportés par Ouest-France et Le Courrier de l’Ouest. « Ça fait du bien de revoir une défense qui laisse l’adversaire à 70 points donc c’est une vraie satisfaction. » Même son homologue adverse du soir, l’ancien coach de Dijon Nenad Markovic, a salué la performance choletaise : « Dans ce groupe, Cholet est l’équipe qui m’a le plus impressionné, plus que Bilbao, parce qu’ils défendent vraiment très, très fort. »

Avec deux victoires et une défaite à mi-parcours, une victoire de Cholet au Portel lors de la prochain journée garantirait quasiment la qualification en quarts de finale de FIBA Europe Cup (les deux premières équipes du groupe sont qualifiées).