Cholet Basket peut décrocher le titre honorifique de champion d’automne à Nancy

Ce samedi, Cholet Basket se déplace à Nancy pour la dernière journée de la phase aller de Betclic Élite. En cas de victoire, les Choletais seraient sacrés champions d’automne, un exploit symbolique pour une équipe avec seulement la 13e masse salariale du championnat.

Mardi dernier, Cholet Basket a parfaitement repris la compétition en s’imposant face à Sassari en FIBA Europe Cup (82-70). Cette victoire a confirmé que l’équipe de Fabrice Lefrançois avait bien digéré les fêtes, retrouvant une défense solide et un collectif toujours aussi performant.

Leader du championnat, Cholet partage son bilan avec l’Asvel, mais peut s’assurer la première place à mi-saison en cas de succès à Nancy. « Champion d’automne, c’est très symbolique, un peu comme si Nantes était leader en Ligue 1, » s’enthousiasme le coach Fabrice Lefrançois dans les colonnes de Ouest-France.

Un défi de taille à Nancy

Gagner à Nancy n’est pas une mince affaire. Seuls Monaco et l’Asvel, les poids lourds du championnat, ont réussi cet exploit cette saison. Pour Cholet, il faudra notamment contenir Shevon Thompson (2,13 m, 31 ans), l’un des intérieurs les plus dominants du championnat. « Avec Nancy, le danger peut venir de partout : Thompson, Clemons, Walker… Il faudra défendre fort et frustrer leur jeu, c’est notre identité cette saison, » analyse Fabrice Lefrançois.

Ce match marquera aussi le retour de Bastien Vautier (2,10 m, 26 ans) à Nancy, où il a été formé et sacré champion de France espoir en 2017. Aujourd’hui, le pivot francilien brille sous les couleurs des Mauges, enchaînant les performances de haut niveau en Betclic Élite et en Europe. « C’est toujours particulier de revenir ici. Gentilly est une salle spéciale pour moi, mais je suis concentré sur notre objectif, » confie le joueur à L’Est Républicain.

Un parcours remarquable

Avec la 13e masse salariale du championnat, Cholet réalise une première partie de saison exceptionnelle. Sous l’impulsion de leaders comme T.J. Campbell, Stefan Smith (1,87 m, 25 ans) et Bastien Vautier, l’équipe a su trouver une alchimie parfaite entre expérience et jeunesse.

Déjà engagés sur plusieurs tableaux (Betclic Élite, FIBA Europe Cup, Coupe de France), les Choletais espèrent maintenir ce rythme effréné. « Cette équipe a compris dès le départ ce qu’il fallait pour progresser. Être en tête à mi-saison montre notre régularité et notre travail, » se félicite Fabrice Lefrançois.

Le match à Nancy sera crucial, pas seulement pour le classement, mais aussi pour envoyer un signal fort à leurs concurrents. En cas de victoire, Cholet marquerait les esprits et confirmerait son statut d’outsider redoutable pour le reste de la saison.

SLUC Nancy – Cholet Basket : Entre-deux à 18 h, Palais des sports Jean-Weille.