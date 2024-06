Cholet prolonge un nouvel arrière : T.J. Campbell reste deux saisons de plus

Cholet Basket sécurise sa traction arrière en ce début de mercato, avec la prolongation pour deux saisons de T.J. Campbell. Après avoir prolongé les bails de Gérald Ayayi et Nathan De Sousa un peu plus tôt, c’est au tour du vétéran américain de poursuivre son aventure dans les Mauges.

Arrivé en 2021, T.J. Campbell fait l’unanimité depuis son implantation à la Meilleraie. Bien connu du championnat de France après ses précédents passages à Dijon (2012-2014) et Nanterre (2014-2016), le meneur a apporté toute son expérience à Cholet, en plus de son tir et son côté « clutch ». Cette saison encore, à 35 ans, le natif de Phoenix pesait pour 8,4 points à 45,7 % de réussite aux tirs, 1,6 rebond et 4,9 passes décisives en 25 minutes de jeu en moyenne. Il fut notamment l’un des acteurs de la finale perdue de la FIBA Europe Cup en 2023.