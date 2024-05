Nathan De Sousa et Gérald Ayayi avec Cholet Basket jusqu’en 2026

Six jours après une élimination honorable aux portes des demi-finales de Betclic ÉLITE, Cholet Basket a officiellement ouvert sa saison 2024/25 par une conférence de presse. Qualifié pour le tour préliminaire de la BCL, le club des Mauges en a profité pour confirmer ce que tout le monde savait déjà : Fabrice Lefrançois prendra place sur le banc pour les deux prochaines saisons.

L’ancien assistant de Laurent Vila pourra notamment s’appuyer sur deux soldats de la bonne saison 2024/25. À commencer par la bonne surprise de l’année, Nathan De Sousa (1,87 m, 21 ans), censé être prêté une saison de plus en Pro B, revenu de l’Alliance Sport Alsace un peu par défaut l’été dernier et qui s’est finalement imposé comme l’une des bases de la défense choletaise, parfait energizer en sortie de banc. Le nouveau chouchou de la Meilleraie a été récompensé de ses efforts par un nouveau contrat : initialement lié à CB jusqu’en 2025, le voici engagé jusqu’en 2026.

Tout comme Gérald Ayayi (1,91 m, 22 ans), qui a lui signé une prolongation ferme de deux ans ! Venu dans le Maine-et-Loire pour progresser, l’ancien palois a atteint son but. Avec 8,8 points à 47%, 3,6 rebonds et 2 passes décisives de moyenne, il a livré la meilleure saison de sa carrière, même si sa fracture à la main contractée début mars à Bourg a freiné sa dynamique. De longue date, il n’était pas opposé à une forme de stabilité à Cholet afin de poursuivre sur cette lancée. « Je ne vois pas forcément comme un vagabond, j’aime bien me poser, construire sur plusieurs années dans les endroits où je me sens bien et je me sens bien à Cholet », confiait-il ainsi, au cours du mois, à Ouest France.