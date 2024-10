Cholet veut apprendre de sa défaite à Monaco : « On a joué 30 minutes de bon basket »

Ce dimanche 20 octobre aura été fatal pour les équipes encore invaincues en Betclic ELITE. Outre l’ASVEL défaite dans un thriller en trois prolongations à Chalon-sur-Saône, Cholet Basket a également perdu pour la première fois de la saison sur le terrain de Monaco (89-72).

Les Choletais ont pourtant longtemps cru pouvoir créer l’exploit en Principauté. À l’entame du dernier quart-temps, les visiteurs étaient devant au tableau d’affichage (59-64). Mais après 30 minutes d’efforts, CB n’a plus répondu présent, concédant le score de 30 à 8 sur les dix dernières minutes. Rédhibitoire contre une équipe de la trempe de l’AS Monaco.

Malgré cet énorme trou d’air, Bastien Vautier préférait retenir tout le positif vu pendant trois quart-temps à la salle Gaston-Médecin, comme le rapporte Le Courrier de l’Ouest.

« À chaud, je retiens qu’on a été vraiment présent, on a produit du bon basket et on a joué les yeux dans les yeux avec Monaco pendant trois quart-temps, mais on craque sur un quart-temps. Connaître un passage à vide comme celui qu’on a eu, ce n’est pas possible face à ce type d’équipe, quand tu prends 10-15 points, tu ne reviens jamais. »