Chris Horton monte en Serie A avec Trapani

Trapani et Chris Horton (2,03 m, 29 ans) montent en Serie A, la première division italienne. Signé par le club sicilien en septembre dernier, l’ancien pivot de Cholet, Gravelines-Dunkerque et Nanterre a réussi à remporter les playoffs avec ses coéquipiers. Les finales se sont jouées contre le Fortitudo Bologne, deuxième de la saison régulière. Trapani a réussi à les remporter sans trop d’inquiétude (3 victoires à 1).

Congratulazioni Trapani Shark, benvenuti in LBA 👏🏻#TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/OHNqNWuvit — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) June 9, 2024

Chris Horton a largement contribué à cette saison des plus réussie. En 27 minutes en moyenne, le pivot américain a inscrit 12,7 points, 9,4 rebonds, 2,5 passes décisives, 1,1 interception et 1,3 contre pour une excellent évaluation de 20,8. Huitième de Lega Due lors de la saison 2022-2023, Trapani a largement progressé cette saison en finissant premier de la saison régulière (29 victoires et 3 défaites) puis en gagnant les playoffs.