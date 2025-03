Christ Essandoko rejoint South Carolina pour la saison NCAA 2025-2026

Christ Essandoko (2,11 m, 22 ans) rejoint les South Carolina Gamecocks pour la prochaine saison NCAA. Il enchaîne ainsi sa troisième université en trois saisons. L’intérieur est passé par les Saint Joseph’s Hawks avant de rejoindre en 2024 Providence, dont le coach, Kim English, est un ancien joueur du championnat de France.

En 2024-2025, l’intérieur français a joué 22 matchs, dont 7 comme pivot titulaire. En 15 minutes de moyenne, il a tourné à 4,3 points à 50% de réussite aux tirs et 3,9 rebonds. Ces totaux représentent une baisse de régime par rapport à son rendement de la saison précédente à Saint Joseph, où Essandoko avait un rôle plus important dans l’équipe. La saison du Français et de Providence s’est arrêtée de façon brutale au Madison Square Garden dans une défaite au premier tour du Big East Tournament. Leurs adversaires de Butler l’ont emporté 75 à 69 lors d’un match où Essandoko n’a pas joué.

Désormais junior, le natif de Clichy rejoint donc la Caroline du Sud pour y connaître sa troisième saison en NCAA. Après une saison compliquée tant collectivement (12-20 en saison régulière) qu’individuellement, l’ancien pensionnaire du centre de formation de Nanterre espère se relancer avec sa nouvelle équipe, qui a fini la saison au même bilan que Providence et qui s’est aussi fait sortir au premier tour de son tournoi de conférence, , contre Arkansas (68 à 72) :