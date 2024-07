Claudien Eliezer-Vanerot nouvelle recrue de Besançon au poste 1

La rotation au poste de meneur du Besançon Avenir Comtois est désormais complète. Et elle sera jeune. Après l’arrivée d’Idrissa Pouye en provenance de Charleville-Mézières, c’est un autre meneur né dans les années 2000 qui va le seconder. Claudien Eliezer-Vanerot (1,91 m, 23 ans) a en effet lui aussi signé dans le Doubs. Il quitte ainsi un club de Nationale Masculine 1 (NM1) pour un autre, puisqu’il avait joué avec Lorient en 2023/24. Il avait d’ailleurs affronté deux fois Besançon, dont une fois en playoffs. En 14 minutes de moyenne cette saison dans l’ombre du membre de l’équipe de France de basket 3×3 Hugo Suhard, le jeune français avait compilé seulement 2,5 points à 37,1% de réussite aux tirs (dont 25% à 3-points), 2,0 rebonds, 2,0 passes décisives et 1,4 ballon perdu. En cas de défaillance de la rotation Pouye / Eliezer-Vanerot, le club bourguignon pourra tester la pépite Ange Buzer, encore plus jeune que ses compatriotes du haut de ses 17 ans.

Un meneur à vocation défensive

Avant d’arriver dans le Morbihan, Claudien Eliezer-Vanerot – frère de Cyrille, futur joueur de Boulazac – avait passé de nombreuses saisons à l’Élan Chalon, où il a fait ses gammes avec les Espoirs Pro B. Lors de sa meilleure saison en 2021/22, il avait dépassé les 10 points et 5 rebonds de moyenne. Et chose intéressante pour Besançon, il a obtenu entre 1,5 et 2 interceptions de moyenne pendant quatre saisons d’affilée. Preuve de ses qualités défensives. C’est d’ailleurs ce qu’a remarqué le nouveau coach du BesAC Laurent Kleefstra dans le communiqué de ce mardi 30 juillet annonçant l’arrivée du joueur. Celui-ci n’attend plus qu’un intérieur pour avoir un effectif au complet.

« Claudien un joueur très costaud, dur en défense avec un grand gabarit pour ce poste 1. Il sait de plus très bien et vite se projeter vers l’avant. »