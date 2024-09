Connexion JL Bourg à Manresa : Amida Brimah pallie l’absence de Bodian Massa

Manresa semble vouloir se créer une raquette hybride des dernières années de la JL Bourg. En effet, après avoir enrôlé Bodian Massa en début d’été, le club espagnol a annoncé la signature de Amida Brimah, pivot de la Jeu en 2022-2023. Celui-ci va juste venir pallier à l’absence du Français, blessé en présaison.

Intérieur expérimenté en Europe ou aux États-Unis, Amida Brimah (2,08 m, 30 ans) était retourné outre-Atlantique après son passage dans l’Ain. De retour en G-League, il en a profité pour devenir le meilleur contreur de l’histoire de la division (plus de 345 contres). Après avoir partagé son temps entre la Californie (Santa Cruz Warriors) et l’Illinois (Grand Rapids Gold) dans la ligue de développement américaine, le Ghanéen avait terminé l’exercice 2023-2024 à Porto-Rico.

Toujours efficace (plus de 7 points et 7 rebonds de moyenne en G-League), Amida Brimah effectue donc son retour en Europe à Manresa. Il remplacera ainsi Bodian Massa, qu’il a pu croiser sur les parquets de Betclic ELITE du temps où le natif de Marseille évoluait chez la SIG Strasbourg.

📏 𝐔𝐧 𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐜̧ 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐥𝐭𝐬 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢́𝐦𝐞𝐭𝐫𝐞𝐬

Amida Brimah, fitxatge temporal per a la pintura!

👋 Welcome to #Manresa!

💪 Pivot 📏 2,14 🇬🇭 GHA 🪪 30 anys

🛬 @GLeagueWarriors/@MetsdeGuaynabo

📊 2023-24: 6,8PTS 6,7REB 2,4TAP

🔗 https://t.co/hCnubToBdd pic.twitter.com/LK0kq8DLhS

— BAXI Manresa (@BasquetManresa) September 22, 2024