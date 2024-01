Corrigée au Partizan Belgrade, l’ASVEL commence 2024 comme elle a terminé 2023

Les bonnes résolutions pour commencer l’année, l’ASVEL semble s’en passer pour 2024. L’écart final entre le Partizan Belgrade et Villeurbanne (90-77) n’a rien de flatteur pour le club rhodanien. Menée jusqu’à +31 en milieu de 3e quart-temps (64-33), l’ASVEL a été complètement dominée pendant une grande partie du match et débute ainsi son année 2024 par une nouvelle déroute en EuroLeague. Il s’agit de la 10e défaite d’affilée, la 16e au total cette saison.

Une nouvelle déroute et une 10e défaite d’affilée en EuroLeague

La Stark Arena peut vite se transformer comme le berceau de votre cauchemar. Et l’ASVEL, déjà bien tourmentée cette saison, pourrait subir un tumulte de plus avec la possible éviction de son entraîneur Gianmarco Pozzecco. Une rumeur qui persiste, et dont la fin entre les deux parties semble inéluctable d’après le journaliste Romain Molina. La sévère défaite de son équipe en Serbie ne va pas arranger les choses, loin de là. Sans « réelle réponse à donner » sur les rumeurs autour de sa personne, le technicien italien ne veut « pas se plaindre » et « essaie de faire de son mieux avec les joueurs », a-t-il expliqué après la rencontre. Sauf que les Villeurbannais ont donc fait un mauvais rêve de plus face au Partizan Belgrade.

Ou plutôt, ils ont de nouveau fait face à leur réalité du moment. Difficile de ressortir des statistiques, en trompe-l’oeil, tant le Partizan a relâché la pression dès le milieu du 3e quart-temps (64-33, 25′). Oui, après seulement 25 minutes, de match il n’y avait plus. Sans forcer leur talent et en l’absence de Zach Leday, les hommes de Zeljko Obradovic ont pris la pleine mesure de l’ASVEL.

Un 4e quart-temps comme cache-misère

Après huit minutes plutôt équilibrées (18-17), le Partizan a ensuite accéléré sous l’impulsion de son meilleur marqueur Kevin Punter (22 points à 9/14 de réussite aux tirs), sans jamais se retourner. Dominée dans quasiment tous les secteurs du jeu, l’équipe rhodanienne a une nouvelle fois fait preuve d’une grande fébrilité. Son ailier-fort Mike Scott a bien terminé en double-double avec 24 points et 10 rebonds mais là encore, il ne s’agit que d’un cache-misère – ce dernier ayant marqué 18 points dans un dernier quart-temps à l’enjeu nul.

L’ASVEL commence donc 2024 par une 10e défaite d’affilée en EuroLeague, qui fragilise encore un peu plus son entraîneur. Ce dernier va disposer de trois matchs à domicile (Kaunas, Etoile Rouge et Alba Berlin) pour potentiellement sauver son poste.

