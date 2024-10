Costaud, l’ASVEL n’a laissé aucun espoir à Saint-Quentin

Malmenée à plusieurs reprises par Saint-Quentin la saison dernière, l’ASVEL avait visiblement l’envie de marquer le coup en ce début de saison 2024-2025 à Pierre-Ratte. En menant successivement de +11 (10′), +18 (20′) et jusqu’à +29, Villeurbanne n’a pas laissé de place au doute ce dimanche 27 octobre face à sa victime en quart de finale des derniers playoffs de Betclic ELITE.

Nouvelle démonstration de force de l’ASVEL

C’est sur une remontée spectaculaire que l’ASVEL avait terminé lors de sa dernière venue à Saint-Quentin, pour se hisser dans le dernier carré des playoffs. Dans le contexte moins tendu de la saison régulière, cette nouvelle confrontation entre le SQBB et Villeurbanne a cette fois été beaucoup moins haletante. Sérieuse et appliquée, l’ASVEL n’a pas permis aux joueurs de Julien Mahé d’y croire un seul instant.

Dans l’étouffant volcan de Pierre-Ratte, ce sont pour une fois les Axonais qui ont été asphyxiés par la densité physique rhodanienne, à l’image du match fantôme de Nolan Traoré (5 points à 1/12 aux tirs, 5 passes décisives pour 4 ballons perdus en 25 minutes). Avec une incapacité chronique à marquer en première période (4/18 à 2-points, 2/17 à 3-points), malgré sa présence au rebond offensif (11 à la pause, 16 à la fin), Saint-Quentin a rapidement été distancé par Mbaye Ndiaye et ses partenaires (13 points à 5/7 aux tirs). Malgré quelques erreurs chez les visiteurs (21 ballons perdus), le SQBB n’est jamais revenu. L’avantage lyonnais a frôlé la trentaine de points (34-63, 28′), pour un écart à l’arrivée finalement raisonnable (63-77) mais pas représentatif de la supériorité de l’ASVEL sur cette partie.

🚀 | @LDLCASVEL BASKETBALL ! Mbaye Ndiaye à la conclusion du alley-oop sur une magnifique passe de Nando De Colo ! 💥🔥 #BetclicELITE pic.twitter.com/0CA46KqL4i — DAZN France (@DAZN_FR) October 27, 2024

Avec cette victoire sur Saint-Quentin, conjuguée à la défaite de Gravelines-Dunkerque quelques heures auparavant, l’ASVEL prend ainsi seule la tête de la Betclic ELITE. Et l’équipe de Pierric Poupet pourrait encore un peu plus affirmer son statut de leader le week-end prochain, avec une confrontation face à la seule autre équipe défaite une seule fois cette saison, Cholet Basket. Avant cela, c’est un copieux menu qui attend les Villeurbannais en EuroLeague, avec un déplacement au Panathinaïkos et la réception du Bayern Munich.