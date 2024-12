Une balle de match pour Coulibaly mais Washington battu en prolongation par les 55 points de Brunson

Les Washington Wizards ne sont pas passés loin d’empocher deux victoires de suite pour la 2e fois de la saison seulement. Après avoir réalisé un doublé contre les Atlanta Hawks en tout début de saison, les partenaires de Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr ont failli s’offrir les New York Knicks, après avoir battu les Charlotte Hornets. Mais ils ont finalement dû s’incliner en prolongation (132-136) face notamment aux 55 points de la star new yorkaise, Jalen Brunson.

En l’absence de leur joueur majeur Jordan Poole, les deux Tricolores se sont pourtant démenées pour permettre à Washington d’empocher une 6e victoire cette saison. Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans), auteur une nouvelle fois d’un match bien complet avec de jolis éclairs de vision de jeu (18 points à 8/17 aux tirs, 6 rebonds, 6 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre pour 2 ballons perdus), aurait même pu donner la victoire à son équipe au bout du temps réglementaire. Le natif de Saint-Cloud a cependant loupé son tir à mi-distance.

Mais sa mission défensive sur Jalen Brunson a été beaucoup plus complexe, l’ancien joueur des Dallas Mavericks ayant livré sa 2e meilleure performance offensive en carrière NBA (55 points à à 18/31 aux tirs et 16/17 aux LFs).

Pour Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans), la maladresse prédomine toujours son jeu (12 points à 3/10 aux tirs), tout en ayant ajouté 6 rebonds, 5 passes décisives et 1 contre pour 2 ballons perdus en 32 minutes de jeu.

With Poole and Kuzma out, Bilal Coulibaly has had extra opportunities to showcase his vision & passing

He has the mental and physical tools to excel as both a self-creator and playmaker

Which is why he arguably has the highest ceiling on the Wizards pic.twitter.com/kVu2iEcoCj

— Point Made Basketball (@pointmadebball) December 29, 2024