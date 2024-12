Coulibaly et Sarr grands artisans de la 5e victoire des Washington Wizards

Après 28 matchs de saison régulière, les Washington Wizards atteignent enfin (et péniblement) le cap des 5 victoires en NBA cette saison. Au terme d’un joli thriller contre les Charlotte Hornets (113-110), la franchise de la capitale l’a emporté avec les performances remarquées de ses deux joueurs Français, Bilal Coulibaly (20 points à 6/16 aux tirs, 6 rebonds et 5 passes décisives pour 1 ballon perdu) et Alexandre Sarr (15 points à 6/15 aux tirs dont 3/6 à 3-points, 3 rebonds et 3 contres pour 1 ballon perdu).

Une fin de match folle

Malgré une avance allant jusqu’à 21 points, les Washington Wizards ont dû attendre les tous derniers instants pour célébrer ce 5e succès de la saison. Si Jordan Poole (25 points) a planté le tir de la victoire à quelques secondes du buzzer, les deux Tricolores ont eu leur rôle à jouer dans les trois dernières minutes. Si Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) a notamment planté un gros 3-points et provoquer une perte de balle du meneur adverse Lamelo Ball, Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) a délivré un contre mais aussi inscrit une précieuse claquette à 15 secondes de la fin du temps réglementaire.

Le duo Coulibaly – Sarr termine bien l’année 2024

Déjà bien en vue lors de leur premier duel face aux Hornets quelques jours avant Noël, le duo des Wizards s’est de nouveau bien exprimé après les fêtes. Avec un nouveau 3/6 à 3-points, Alexandre Sarr est sur une belle série en termes d’adresse, tandis que Bilal COulibaly a contribué sur de nombreux aspects avec une nouvelle victoire au bout.

Salaün et Diabaté moins à leur avantage

Pour Tidjane Salaün et Moussa Diabaté, les confrontations face à leurs deux compatriotes ne leur réussissent pas en tout cas. Si l’ancien Choletais a trouvé un peu plus d’adresse (6 points dont 2/2 à 3-points en 13 minutes), l’intérieur parisien n’a pas pesé comme rarement cette saison (0 point et 3 rebonds en 5 minutes).