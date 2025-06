Coup dur pour l’Olympiakos et Moustapha Fall, absent pour une très longue durée !

Au coeur d’un nouveau match rocambolesque lors des finales grecques entre l’Olympiakos et le Panathinaïkos, marqué par de nouvelles scènes insultantes et violentes, Moustapha Fall a vu sa saison prendre fin… et la suivante être fortement compromise. Après une mauvaise chute lors de la première période du match 3, le pivot du Pirée était sortie sur blessure, avant de se rendre à l’hôpital pour y passer des examens. Le diagnostic est tombé ce samedi 7 juin : il souffre d’une rupture du tendon rotulien du genou gauche, ce qui va le contraindre à être absent pour une durée de 10 à 12 mois.

Στον 3ο τελικό της Stoiximan GBL ο Μουστάφα Φαλ, υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο.



Ο Γάλλος σέντερ αναμένεται να μείνει 10 με 12 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.



🙏🏽 Άπαντες ευχόμαστε στον Μους ταχεία ανάρρωση. In the 3rd final of the Stoiximan GBL,… pic.twitter.com/hAZCkKMSxO — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 7, 2025

10 à 12 mois d’absence

C’est un gros coup dur pour Moustapha Fall (2,18 m, 33 ans), qui plus est avec la trentaine passée (33 ans). En 2023-2024, le Parisien avait déjà vu sa saison se terminer prématurément après le Final Four de l’EuroLeague, en raison d’une fracture de fatigue au pied. Il était cependant revenu en début de saison, au mois d’octobre, pour jouer aux côtés de son camarade de Poitiers, Evan Fournier, qui l’a rejoint chez le club athénien. Au sein de l’armada du Pirée, l’ancien joueur de l’ASVEL a cependant vu son rôle légèrement diminuer cette saison, avec un temps de jeu moyen de 17 minutes en EuroLeague, pour 5,8 points à 73% aux tirs, 2,9 rebonds et 1,9 passe décisive.

PROFIL JOUEUR Moustapha FALL Poste(s): Pivot Taille: 218 cm Âge: 33 ans (23/02/1992) Nationalités: Stats 2024-2025 / Esake PTS 7,1 #101 REB 4,4 #42 PD 2,6 #39

Sauf que cette fois, avec une telle blessure, Moustapha Fall pourrait louper une grande partie de l’exercice 2025-2026. Son absence est estimée entre 10 à 12 mois, ce qui envisagerait un retour au mieux en avril prochain, pour la fin des saisons régulières et d’éventuels playoffs, notamment en EuroLeague, le seul trophée qui lui manque encore. Signataire d’un nouveau contrat avec l’Olympiakos au printemps 2024 portant jusqu’à 2027, Moustapha Fall va désormais devoir s’atteler surmonter ce gros pépin physique.