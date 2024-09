Coupe de France : Mulhouse est le premier qualifié pour les 1/32e de finale

Légèrement en avance sur la concurrence, Metz et Mulhouse ont lancé les joutes de la Coupe de France 2024-2025 ce lundi 24 septembre. Et c’est le club alsacien qui en est ressorti vainqueur (78-82), dans cette confrontation du Grand Est et de NM1.

Venu en petit nombre en Lorraine (9 joueurs mais seulement 7 entrés en jeu), Mulhouse a malgré tout su dominer l’un des promus en NM1. Après une bonne première période (26-43), le MBA a ensuite du faire le dos rond face aux assauts de l’ailier messin Kévin Mbaitoubam (17 points et 4 rebonds). Revenus tout proche en fin de match, les Cannonniers n’ont pas su faire basculer la rencontre, le meilleur marqueur mulhousien Tom Dary-Sagnes (23 points) restant solide sur la ligne des lancers francs dans les dernières secondes (78-82).

Suite du programme des 1/64e de finale de la Coupe de France

Mardi 24 septembre à 20h00

Tarbes-Lourdes (NM1, +7) – Pau-Lacq-Orthez (Pro B)

Toulouse (NM1, +7) – Boulazac (Pro B)

Loon Plage (NM1, +7) – Rouen (Pro B)

Tours (NM1, +7) – Evreux (Pro B)

Boulogne-sur-mer (NM1, +7) – Caen (Pro B)

Le Havre (NM1, +7) – Chartres (Pro B)

Vitré (NM1, +7) – Blois (Pro B)

Angers (NM1, +7) – Orléans (Pro B)

Fougères (NM1, +7) – Poitiers (Pro B)

Quimper (NM1, +7) – Nantes (Pro B)

Rennes (NM1) – Les Sables d’Olonne (NM1)

Orchies (NM1, +7) – Denain (Pro B)

Levallois (NM1, +7) – Châlons-Reims (Pro B)

Charleville-Mézières (NM1, +7) – ASA Basket (Pro B)

Feurs (NM1, +7) – Vichy (Pro B)

Lyon (NM1, +7) – Fos-sur-mer (Pro B)

Avignon Le Pontet (NM1,+7) – Antibes Juan-les-Pins (Pro B)

Besançon (NM1, +7) – Roanne (Pro B)

Mardi 24 septembre à 20h30

Challans (NM1) – Lorient (NM1)

Saint Chamond (Pro B) – Aix-Maurienne (Pro B)

Saint Vallier (NM1, +7) – Hyères-Toulon (Pro B)

Mercredi 25 septembre à 20h00

Poissy (NM1) – Berck Rang du Fliers (NM1)