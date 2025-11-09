Crise apaisée à Denain : Gilles Guinet prend la présidence, Mehdi Chalah reste directeur général

Secoué par une crise de gouvernance ayant conduit au départ de Gilles Pargneaux fin octobre, Denain Voltaire tourne une page. Le club d’ELITE 2 a annoncé une réorganisation de sa structure professionnelle avec l’arrivée de Gilles Guinet à la présidence et le maintien de Mehdi Chalah au poste de directeur général. Une évolution qui, selon les dirigeants, s’inscrit dans un modèle coopératif et durable, associant entreprises locales et bénévoles.

Une gouvernance repensée pour stabiliser le projet

Le communiqué publié ce vendredi par le club l’affirme : « Denain Voltaire franchit une nouvelle étape dans sa professionnalisation ». Désormais, la SAS Denain Voltaire Basket sera dirigée par Gilles Guinet, chef d’entreprise partenaire du club depuis onze ans. Il sera entouré d’un comité d’experts et d’un conseil de surveillance composé de dix membres issus du tissu économique et sportif local.

Mehdi Chalah, qui conserve la direction générale, explique que cette évolution était prévue : « C’était notre engagement de cet été après le passage en SAS. L’actionnaire unique associatif n’était pas un modèle pérenne. » Selon lui, l’ancien président Gilles Pargneaux « était un président de transition qui avait tout à fait conscience de cette perspective d’ouverture du capital ».

Vers un modèle coopératif ancré dans le territoire

Cette nouvelle gouvernance, inspirée d’un modèle coopératif, vise à ouvrir le capital à des entreprises locales tout en renforçant l’ancrage territorial du club. « Le nouveau président sera entouré d’un comité d’experts. Parmi les membres du comité de direction, on retrouvera des chefs d’entreprises locales, des bénévoles, des salariés du club et l’association Denain Voltaire », précise Mehdi Chalah, qui conservera également la représentation publique du club.

L’objectif est clair : redonner de la stabilité à une institution historique du basket nordiste, tout en poursuivant la professionnalisation imposée par la Ligue nationale de basket. Une démarche qui doit tourner la page des dernières semaines marquées par des tensions internes et des accusations publiques.

Un nouveau départ pour Denain, cinquième d’Élite 2

Avec cette refonte, Denain espère consolider son modèle économique et renouer avec la sérénité. « À travers cette gouvernance, Denain Voltaire affirme sa volonté de bâtir un modèle solide, performant et ancré dans son territoire, capable de relever les défis du basket professionnel tout en restant fidèle à ses valeurs fondatrices : engagement, proximité et passion », a déclaré Yohan Senez, président de l’association Denain Voltaire.

Sur le terrain, l’équipe dirigée par Romain Parmentelot (1,90 m, 21 ans) continue de bien figurer en ÉLITE 2 (cinquième après quatre victoires de suite, 7-3 au bilan total après 10 journées), symbole d’une dynamique sportive encore intacte malgré la tempête institutionnelle.