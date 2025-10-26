Recherche
ELITE 2

Crise interne à Denain Voltaire : Gilles Pargneaux claque la porte et saisit la justice

ELITE 2 - Gilles Pargneaux a démissionné de la présidence de la SAS Denain Voltaire Basket après quatre mois de mandat, dénonçant un manque de transparence au sein du club nordiste. Le tribunal de commerce de Valenciennes devrait être saisi, tandis que le monde politique local s’agite autour du club historique.
00h00
Crise interne à Denain Voltaire : Gilles Pargneaux claque la porte et saisit la justice

Des remous en interne à Denain…

Crédit photo : DR

Denain Voltaire traverse une tempête en coulisses. À peine quatre mois après sa nomination à la tête de la SAS chargée du secteur professionnel du club, Gilles Pargneaux, ancien député européen et figure socialiste du Nord, a annoncé son départ fracassant. En cause, selon lui, une « opacité préoccupante » dans la gestion du club, dominée par l’association présidée par Yohan Senez.

Un mandat éclair pour Gilles Pargneaux

L’aventure entre Denain Voltaire et Gilles Pargneaux aura été de courte durée. Arrivé à la présidence de la SAS fin juin, conformément aux exigences de la Ligue nationale de basket, l’ancien élu a rapidement déchanté. Dans un communiqué relayé par La Voix du Nord, il affirme avoir découvert « une opacité préoccupante de la part du président de l’association », se plaignant d’avoir été tenu à l’écart de la réalité comptable du club.

« Mi-octobre, j’ai appris fortuitement que le commissaire aux comptes n’avait pas certifié le bilan comptable 2024-2025 », a-t-il dénoncé. Une accusation que Yohan Senez a jugée « pour le moins surprenante », estimant que le feu vert de la DNCCG validait la situation financière du club.

Révocation, tensions et bataille juridique

Le conflit a pris un tournant décisif lundi dernier. Une réunion exceptionnelle du conseil d’administration de l’association Denain Voltaire s’est tenue, demandant à Gilles Pargneaux de présenter sa démission. Deux jours plus tard, il était révoqué. Yohan Senez a minimisé la situation, assurant que « ce qui est un problème pour (Gilles Pargneaux) n’est un problème pour personne d’autre ».

Pour sa part, Gilles Pargneaux refuse de s’effacer en silence. Il a indiqué vouloir saisir le tribunal de commerce de Valenciennes afin de « faire suspendre immédiatement les effets des décisions irrégulières », « obtenir la désignation d’un administrateur provisoire indépendant » et « rétablir une gouvernance conforme au droit et à l’intérêt général du club ».

Un club au cœur d’enjeux politiques et économiques

Cette crise dépasse le simple cadre sportif. À Denain, le basket occupe une place symbolique forte, et la situation actuelle ravive les rivalités au sein du paysage politique local. Selon Yohan Senez, cette période de turbulences s’inscrit dans un processus de transformation : « L’objectif, c’est d’avoir un collectif. Le conseil d’administration travaille à l’ouverture du capital », a-t-il affirmé à La Voix du Nord.

Pendant ce temps, les joueurs, emmenés par Romain Parmentelot continuent d’être performant sur le parquet, comme en témoigne leur victoire à Caen (81-83) jeudi soir, leur permettant de rebasculer dans le positif (4 victoires, 3 défaites) après trois revers de rang. Mais la fracture institutionnelle laisse planer un doute sur la stabilité du club historique nordiste, pilier du basket français depuis plusieurs décennies.

Gabriel Pantel-Jouve
