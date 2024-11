Duel de la génération 95-96 remporté par Mathias Lessort contre Isaïa Cordinier

La génération 95-96 est bien celle de l’avenir pour les Bleus. La rencontre entre la Virtus Bologne et le Panathinaïkos, avec notamment ses deux fers de lance français Isaïa Cordinier et Mathias Lessort, l’a un peu plus confirmé ce vendredi 15 novembre.

Les compliments d’Ergin Ataman pour Isaïa Cordinier

Héroïques lors des JO, notamment en quart de finale contre le Canada (en compagnie de Yabusele, autre joueur né en 1995), les deux Tricolores se sont livrés un joli duel dans un gros match à la Virtus Arena. Au bout du suspense, le Panathinaïkos s’est adjugé la victoire en Italie (77-82), grâce notamment à la belle présence de Mathias Lessort (2,06 m, 29 ans) dans le 4e quart-temps (16 points à 7/9 aux tirs, dont 6 dans le QT4, avec 8 rebonds et 3 ballons perdus).

De son côté, Isaïa Cordinier (1,96 m, 27 ans) s’est démené sur tous les fronts (12 points à 3/8 aux tirs, 7 rebonds et 7 passes décisives pour 1 ballon perdu en 34 minutes), ayant même le droit à un traitement particulier d’Ergin Ataman en fin de match : « Au quatrième quart-temps, j’ai mis Panagiotis Kalaitzakis, notre meilleur défenseur, sur lui. C’est l’un des meilleurs joueurs offensifs de l’EuroLeague actuellement », complimentait le coach turc du Panathinaïkos.

Sylvain Francisco et Kaunas sur la pente descendante…

Il y avait aussi un autre duel de Français lors de la rencontre entre le Partizan Belgrade et l’Olimpia Milan. C’est cette fois le club italien de Fabien Causeur (8 points à 2/5 aux tirs en 21 minutes) qui est ressorti vainqueur face à celui de Frank Ntilikina (9 points à 4/9 aux tirs, 4 passes décisives en 21 minutes). Enfin le Zalgiris Kaunas de Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans) continue de redescendre sur terre, avec une 3e défaite d’affilée. Après Paris (8 points à 2/11 aux tirs et 4 ballons perdus), c’est une double semaine compliquée pour le natif de Créteil, avec 13 points à 3/10 aux tirs contre Fenerbahçe cette fois.