D.J. Cooper (Roanne) et Jordan Aboudou (Fos) suspendus par la LNB

Réunie mercredi, la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la LNB a étudié plusieurs rapports et a suspendu deux joueurs : D.J. Cooper, le meneur de Roanne, et Jordan Aboudou, l’intérieur de Fos-Provence.

Malheureux sur son dernier shoot à Limoges, l’ancien MVP de Pro A avait quitté Beaublanc en invectivant le corps arbitral le 15 janvier dernier. En cause, un coup de sifflet litigieux à 11 secondes du buzzer final, à +1, où il réclamait un passage en force de Tyree Appleby pour finalement se voir infliger une faute défensive. Sanctionné d’un match ferme et d’un autre avec sursis pour « comportement antisportif », l’Américain manquera la réception de Nanterre le 10 février.

Aboudou blessé et suspendu

Pour Jordan Aboudou, ce sera deux matchs ferme. Une sanction sévère, certainement eu égard à son passif, lui qui est un habitué de la CDJR. Exclu dans la dernière minute du match contre Antibes le 27 décembre, le Fosséen avait écopé de deux fautes techniques consécutives pour des petits accrochages verbaux avec Garlon Green, Bubu Palo et d’autres Sharks. Il sera ainsi privé du déplacement à Évreux le 11 février puis de la réception de Saint-Chamond le 2 mars. De quoi évacuer les doutes liés à son retour après sa blessure au dos… « Il s’est fait un tassement de vertèbres », expliquait Rémi Giuitta mardi à Souffelweyersheim. « Je n’ai pas de durée d’indisponibilité. Il doit faire une infiltration bientôt et c’est après qu’on saura si ça réagit bien. Il peut très bien revenir dans une semaine comme après la trêve. »