La poisse ne quitte pas Fos : inquiétude pour Jordan Aboudou, blessé au dos

Alors que son petit frère Dika Mem s’est qualifié pour la finale du championnat d’Europe du handball, Jordan Aboudou a vécu un vendredi autrement différent. Allongé derrière le banc des BYers, le champion de France 2012 a assisté, impuissant, à la nouvelle défaite crève-cœur de son équipe (90-97, a.p.), plus que jamais dernière de Pro B…

Alors qu’il restait sur son meilleur match en carrière (30 d’évaluation contre Champagne Basket, son record avec une performance datant de janvier 2015 sous les couleurs de Gravelines-Dunkerque), le Francilien s’est sérieusement blessé au dos cette semaine à l’entraînement. D’ores et déjà forfait pour le déplacement à l’Alliance Sport Alsace mardi, il est en attente d’examens complémentaires.

« Ce qui est pénible, c’est que le jour même où l’on trouve un joueur (Mattias Markusson), on en perd un autre », pestait Rémi Giuitta vendredi, dans des propos rapportés par Maritima. « On n’avance pas. » Seul intérieur de métier disponible, étant donné que Steeve Ho You Fat est écarté, Vincent Vent a réalisé un chantier face à Pau : 25 points à 11/13, 10 rebonds et 4 passes décisives. En vain, donc.