Les mystérieuses absences de Steeve Ho You Fat, écarté par Fos-Provence

Pendant que Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly vivaient des retrouvailles magnifiques ce week-end sous les projecteurs de leur premier affrontement NBA, leur ex-coéquipier boulonnais Steeve Ho You Fat (2,02 m, 35 ans) est lui resté en civil pour la deuxième fois de l’année 2024, assis au bout du banc fosséen lors de la défaite contre Champagne Basket (91-98) après avoir déjà manqué le déplacement à Denain, même absent du huddle final des BYers dans le rond central, encapuchonné dans son sweat gris à l’écart du terrain.

Silence radio dans les deux camps



Un problème physique ? Non. Le Guyanais était apte à jouer. « Il n’était pas blessé mais je n’ai pas envie d’en parler », a sèchement répondu Rémi Giuitta, pourtant loin d’être le plus renfermé, en conférence de presse. « Le reverra-t-on jouer avec Fos ? », a-t-on alors relancé le technicien marseillais. « J’en reste à ce que je viens de dire. C’est légitime de poser la question mais ce n’est pas mon rôle, ni l’objet aujourd’hui. » De nouveau questionné ce lundi matin, Rémi Giuitta n’a pas répondu, tout comme son président William Raffa. « Le club ne souhaite pas communiquer à ce jour sur la situation du joueur », nous a simplement fait savoir le dirigeant. Même mutisme dans l’entourage du joueur, qui se trouve officiellement dans l’attente de rejouer.

Soit tous les éléments préalables à un litige, au cœur d’une union mal lancée depuis le début. Incertain sur la suite à donner à sa carrière l’été dernier après la folle aventure des Metropolitans 92, Steeve Ho You Fat avait refusé des projets à l’étranger, notamment G-League Ignite, pour tenter d’aller décrocher le titre de champion de France Pro B, qui ne cesse de le fuir malgré neuf saisons déjà passées dans la division. Mais il se retrouve finalement dans une structure bancale et membre d’une équipe qui ne tient pas la route, lanterne rouge de l’antichambre (3v-13d). Un début de saison compliqué, où il a eu sa part de responsabilité avec une réadaptation délicate aux spécificités de la Pro B, avant de hausser le ton statistiquement en décembre (13,5 points et 3 rebonds), pour un bilan collectif abyssal (six défaites en six matchs sur l’intervalle). Et au vu de l’épaisseur de l’imbroglio, la suite de l’incertaine aventure des BYers a désormais toutes les chances de s’écrire sans lui…

À Fos-sur-Mer