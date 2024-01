Fos-Provence seul dernier, La Rochelle et Pau repartent de l’avant

D’un côté, un relégué de Betclic ÉLITE. De l’autre, le finaliste malheureux de la saison dernière. Alors forcément un duel de haut de tableau, un choc entre deux des gros bras ? Même pas. Ce Fos-Provence – Champagne Basket avait surtout les allures d’un match de la peur, un vrai, entre deux favoris déçus, sous les yeux du footballeur international Jordan Veretout. Et à ce petit jeu là, ce sont les BYers qui vont vivre un nouveau week-end dans l’obscurité la plus totale, battus à domicile par Châlons-Reims (91-98) et un immense Mathis Keita (17 points à 100%, 6 rebonds et 9 passes décisives pour 30 d’évaluation). « C’était un match qu’on avait coché mais ce n’est vraiment pas fini, il va falloir qu’on rattrape tout le retard », souligne Jean-Philippe Dally, l’intérieur champenois. Mais au moins l’international ivoirien et ses coéquipiers sont dans une meilleure situation que leurs adversaires du soir. Puisque Angers s’est défait d’Évreux in extremis (82-78), avec l’une des performances références en pro d’Aurèle Brena-Chemille (18 points, 3 rebonds et 4 passes décisives), les Fosséens se retrouvent seuls derniers de Pro B, malgré les renforts de Robert Turner III et Mathieu Wojciechowski, lestés d’un neuvième revers de rang, sans victoire depuis plus de deux mois. Loin, immensément loin, de leurs ambitions de départ.

Vichy en solide dauphin

Au cœur d’un un paysage totalement opposé à l’angoisse qui régnait sur la Halle Henri-Giuitta, Vichy et Boulazac étaient les protagonistes de la véritable rencontre au sommet du soir, empochée par la JAV (94-84). Malgré les efforts d’Angelo Warner (22 points), le double-double de Noah Penda (11 points et 11 rebonds) a contribué à faire pencher la balance du côté thermal. Ainsi, les Auvergnats distances le BBD et restent dans le sillage du leader rochelais qui s’est parfaitement remis de son invraisemblable déroute à Rouen (67-110) en disposant de Saint-Chamond (66-56) au cours d’une opposition fermée où Thomas Ville (15 points) a tiré son épingle du jeu.

Après cinq revers d’affilée, l’Élan Béarnais est reparti de l’avant. Profitant du renfort de Javon Masters (11 points et 11 passes décisives), les Palois ont dominé Nantes (89-78). Un succès qui leur permet d’équilibrer leur bilan, au même titre que Poitiers, tombeur de Denain (81-75), et Lille, souverain à Aix-Maurienne (77-69). L’EBPLO, le PB86 et le LMB sont désormais à égalité avec Saint-Chamond.

De l’oxygène pour l’ASA

En bas de tableau, la seule bonne nouvelle pour Fos-Provence est la défaite de l’AMSB, qui évite aux Bucco-Rhôdaniens d’être complètement largués. Le premier non-relégable, Châlons-Reims, est à deux longueurs, et les Savoyards à trois, mine de rien. Car dans le bas de tableau, l’Alliance Sport Alsace a également créé une petite surprise en venant mettre un terme à la belle dynamique de Rouen. Les coéquipiers de Yohan Choupas (18 points) l’ont emporté 77-69. Samedi, le dernier match de la 16e journée mettra Orléans et Antibes aux prises.