D.J. Stephens s’engage pour le club espagnol de Murcie

D.J. Stephens, ancien joueur du Mans et de Fos-sur-Mer, fait son retour en Europe en signant à Murcie jusqu’à la fin de la saison 2024-2025. À 33 ans, l’ailier américain de 1,98 m arrive avec une expérience précieuse et des qualités athlétiques reconnues. Formé à l’Université de Memphis (NCAA), Stephens est notamment connu pour avoir battu le record de saut vertical (116 cm) lors des tests du Draft Combine, bien qu’il n’ait pas été sélectionné pour la Draft NBA.

Après des passages en Europe avec des clubs comme Ilisiakos en Grèce, l’Anadolou Efes Istanbul, le Zenith Saint-Pétersbourg, Le Mans et Prometey en Ukraine, il a aussi eu quelques contrats en NBA avec les Milwaukee Bucks et les Memphis Grizzlies. La saison dernière, D.J. Stephens évoluait au Japon avec les Chiba Jets où il a inscrit en moyenne 9,8 points et 5,8 rebonds par match. A Prometey, en 2022-2023, il a brillé en EuroCup avec 12 points et 5 rebonds par rencontre.

L’UCAM Murcie, qui a terminé largement en tête du groupe H en BCL (5 victoires et 1 défaites), est dixième de Liga Endesa avec 5 victoires et 6 défaites.