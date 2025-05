Dallas va pouvoir drafter Cooper Flagg, les Spurs de Wembanyama récupèrent le pick n°2

La réforme de la loterie de Draft en 2019 a changé beaucoup de choses. Le tirage au sort qui permet d’établir l’ordre exact de sélection à la Draft NBA, pour les picks 1 à 14, est désormais plus équilibré, et favorise moins les pires équipes de la ligue. Ainsi, les trois équipes avec le moins bon bilan sur la dernière saison ont désormais toutes les trois 14% de chances d’obtenir le premier choix. Et les pourcentages s’étalent maintenant de manière plus linéaire pour les équipes restantes. Ce qui peut créer son lot de surprises.

Ainsi, les New Orleans Pelicans ont récupéré le pick n°1 (Zion Williamson) avec 6% de chances de l’avoir, avec le 7e pire bilan de la ligue. Cinq ans plus tard, les Atlanta Hawks ont fait encore mieux en récupérant le premier choix (Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans)) avec le 9e pire bilan et seulement 3% de chances. Et voilà que les Dallas Mavericks viennent de battre tous les records des dix dernières années.

Un trio Cooper Flagg – Kyrie Irving – Anthony Davis bientôt à Dallas ?

Car c’est bien la franchise texane qui est la grande gagnante de la soirée. Arrivée à la loterie de Chicago sans grande ambition en tant qu’équipe ayant disputé le play-in et donc loin de ces considérations, elle repart les poches pleines. Dallas a en effet récupéré le premier choix avec le 11e pire bilan de NBA en 2024/25, avec une probabilité de… 1,8%. Et a donc la voie libre pour drafter le 26 juin le phénomène Cooper Flagg, unanimement projeté comme le meilleur prospect de la Draft. L’ailier de Duke a du génie dans les mains, comme l’avait à l’époque un certain Luka Doncic.

Le General Manager Nico Harrison peut être grandement soulagé de ce coup de pouce du destin, alors qu’il s’était mis à dos toute la fanbase en transférant son prodige slovène aux Lakers. La compétitivité de l’équipe pour la saison prochaine est assurée avec la base d’effectif déjà installée et Cooper Flagg. Le principal intéressé a joué la langue de bois sur le plateau d’ESPN, ne voulant pas encore se projeter à Dallas.

The results for picks 1-4 in the 2025 #NBADraftLottery presented by State Farm: 1. Mavericks

2. Spurs

3. 76ers

4. Hornets pic.twitter.com/RP1X0nHrxT — NBA (@NBA) May 12, 2025

Un ordre chamboulé

Les Mavericks étaient à la bataille avec une autre équipe qui n’était pas attendue aussi haut. Avec le 8e pire bilan de la ligue, les San Antonio Spurs ont failli repartir avec le choix n°1. Ils ont finalement perdu le dernier duel, mais récupèrent tout de même un choix n°2 qu’ils n’avaient que 6,3% de chances de récupérer. L’occasion de drafter un autre jeune très prometteur comme Dylan Harper ou Ace Bailey, pour associer à Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) et De’Aaron Fox. À moins qu’ils le transfèrent dans un package pour aller chercher une superstar.

Dans tous les cas, les grands perdants de la soirée sont les équipes de fond de classement. Les deux pires bilans de NBA la saison dernière (Utah et Washington) n’ont même pas été tirés dans le top 4, mais respectivement 5e et 6e. Les deux suivants, Charlotte et New Orleans, ne s’en sortent pas beaucoup mieux (4e et 7e). Ces équipes ont donc tout mis en place pour accumuler les défaites cette saison… pour pas grand chose. Le fameux “tanking” est de moins en moins récompensé en NBA, la tendance se confirme.