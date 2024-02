Daniel Batcho et Maxime Raynaud dans le top 12 des meilleurs rebondeurs de NCAA

Cela se prouve de semaine en semaine : les jeunes français sont auteurs d’une très belle saison sur le circuit universitaire américain. Ils y trouvent un environnement et des rôles très différents que sur les parcours plus traditionnels en Europe. Cette saison, c’est notamment le cas pour deux intérieurs qui dépassent les 2 mètres 10 : Daniel Batcho (2,11m, 22 ans) et Maxime Raynaud (2,16m, 20 ans). Respectivement du côté de Louisiana Tech et Stanford, les deux tricolores jouent quasiment 30 minutes par match. Un temps de jeu suffisant pour exprimer pleinement leur talent des deux côtés du terrain. Même s’ils ont des profils d’intérieurs différents, Batcho et Raynaud se rejoignent cette saison sur un point statistique précis : les rebonds. Avec respectivement 10,5 et 10,0 rebonds pris en moyenne par match, ils font partie des tous meilleurs de la NCAA (10e et 12e).

Des profils différents

Le 2 février dernier, Maxime Raynaud a battu son record personnel avec 17 rebonds obtenus dans la victoire de Stanford contre Arizona State. Ce qui lui a permis de grimper en 12e position au classement des meilleurs rebondeurs. L’ancien coéquipier de Victor Wembanyama à Nanterre prend 4 rebonds de plus en moyenne que la saison dernière. Dont les trois-quarts sont défensifs. Batcho va lui chercher plus de rebonds offensifs. Celui qui a changé d’université au printemps est le septième meilleur du circuit dans ce secteur, avec 4 rebonds de moyenne obtenus dans la raquette adverse. Son profil plus dynamique et bondissant que Raynaud peut expliquer cela. Tout comme le fait que Raynaud passe davantage de temps au large et derrière la ligne à 3 points. Contrairement à Batcho qui reste proche du clercle. Ce dernier a aussi montré une meilleure protection d’arceau que son jeune compatriote, avec 2,4 contres de moyenne contre 0,8 pour Raynaud. Il est d’ailleurs aussi dans le top 10 des meilleurs contreurs de NCAA (10e).

Patron de la peinture 😤 Maxime Raynaud récupère 17 rebonds (season high) dont 5 offensifs pour battre Arizona State 🥊 pic.twitter.com/nqXoNlkjeX — GOATOGUY (@goatoguy) February 2, 2024

Pas la même réussite collective

En bref, les deux intérieurs français exercent une domination dans la raquette qui leur assure une place importante dans leurs équipes respectives. Avec 16 victoires pour 7 défaites cette saison, l’université de Daniel Batcho Louisiana Tech figure en tête de sa Conférence USA (C-USA). Et est donc favorite pour remporter son tournoi de conférence et se qualifier ainsi pour la March Madness. Ce qui ne lui est plus arrivée depuis… 1991. La donne est plus compliquée pour Maxime Raynaud à Stanford. Son université concourt au sein de la très relevée conférence Pac-12, avec des géants de la NCAA comme Arizona, UCLA ou Oregon. Les Cardinals tiennent un bilan de 6 victoires pour 6 défaites. Et restent sur deux défaites consécutives, auxquelles les 29 et 20 points de Raynaud n’ont rien changé. Se qualifier à la March Madness relèverait de l’exploit.

Des réelles chances d’être draftés en NBA ?

Mais au-delà du succès collectif, Batcho et Raynaud visent la réussite individuelle. Notamment parce qu’ils veulent à terme rejoindre la NBA. Maxime Raynaud l’avait expliqué en détail à l’Équipe. L’ancien coach de Daniel Batcho à Texas Tech avait confié qu’il en sentait capable son protégé. Reste à voir si leur jeu pourra s’y adapter. Le jeu universitaire, qu’on peut qualifier de traditionnel parce qu’il se base plus sur des systèmes que des exploits individuels, est très différent de ce qui se fait en NBA, où le jeu au poste bas est quasiment inexistant. La plupart des intérieurs de la grande ligue sont capables d’étirer le jeu en tirant à 3 points. Ou alors apportent une verticalité élite. Pour l’instant, selon les mock drafts, Raynaud est celui qui aurait le plus de chance d’être sélectionné à la Draft cette année, en fin de second tour. Batcho, de deux ans plus âgé, n’apparaît lui pas encore dans ces prédictions de draft.