Daniel Batcho termine sa carrière NCAA sur une blessure et une défaite cruelle en double prolongation

La fin de parcours de Louisiana Tech dans le tournoi de la Conférence USA a été cruelle. Opposés à Middle Tennessee, les Bulldogs se sont inclinés après deux prolongations (77-75), au terme d’un match âprement disputé. Cette défaite marque la fin de la saison NCAA et, possiblement, la fin de l’aventure universitaire de Daniel Batcho (2,10 m, 23 ans), qui a dû quitter prématurément le parquet sur blessure.

Tout avait pourtant bien commencé pour Louisiana Tech, qui menait 25-18 à huit minutes de la fin de la première période. Mais le sort s’est acharné sur les Bulldogs lorsque leur intérieur vedette, Daniel Batcho, s’est blessé sur une mauvaise réception. Malgré plusieurs tentatives pour revenir en jeu, le Français a dû se résoudre à regarder ses coéquipiers lutter depuis le banc, ne disputant que 16 minutes au total (10 points, 2 contres).

L’absence de Batcho a lourdement pesé sur la suite du match. Profitant de ce coup dur, Middle Tennessee a infligé un 22-6 aux Bulldogs pour virer en tête à la pause (40-31).

Au retour des vestiaires, Louisiana Tech a haussé le ton défensivement et s’est battu jusqu’au bout. Menés de deux points à quelques secondes du terme, les Bulldogs ont arraché une première prolongation grâce à un panier d’Al Green (28 points). La deuxième prolongation a vu LA Tech prendre brièvement l’avantage après un premier tir primé du match, signé Sean Newman Jr. Mais Middle Tennessee a répondu immédiatement et a su garder une courte avance jusqu’au buzzer final.

Malgré une immense combativité et un match héroïque d’Al Green (record personnel de 28 points), Louisiana Tech a manqué de réussite aux tirs (1/15 à 3-points, 14/26 aux lancers francs) et n’a pas pu surmonter l’absence de Batcho.

Si cette fin de saison est cruelle, Daniel Batcho pourra se consoler avec une année individuelle remarquable. Nommé meilleur défenseur de la Conférence USA, membre de l’équipe idéale et du cinq défensif de cette même conférence, le Francilien a dominé des deux côtés du terrain. Il a tourné à 16,9 points, 6,6 rebonds et 2 contres de moyenne, tout en affichant une adresse impressionnante (68,7% aux tirs), l’une des meilleures du pays.

🏀 DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR 🏀

Finaliste du prestigieux Lou Henson Award, qui récompense le meilleur joueur des mid-majors, Batcho a réalisé une saison historique pour Louisiana Tech, marquée par six double-doubles et un match à 38 points, record de la conférence cette année.

Son coach, Talvin Hester, n’a pas manqué de lui rendre hommage après la rencontre :

« Il a essayé de revenir en jeu en deuxième mi-temps. Je l’ai regardé avec environ 15 minutes restantes (au chrono) et il m’a dit qu’il ne pouvait pas y aller. On se rappellera de lui comme l’un des meilleurs intérieurs que ce programme ait eu depuis longtemps. Il a choisi Louisiana Tech alors qu’il avait beaucoup d’autres options. Il a eu une très belle carrière ici et j’en suis fier. Je lui suis reconnaissant d’avoir choisi de rester (pour sa saison senior), dans une époque où l’engagement ne signifie plus grand-chose. »