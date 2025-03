Stanford battu sur le buzzer ; Probable fin d’aventure NCAA pour Maxime Raynaud

Stanford a bien failli prolonger son aventure en ACC, mais Louisville a crucifié le Cardinal sur un buzzer-beater de Chucky Hepburn ce jeudi à Charlotte. La défaite (75-73) met probablement un terme à la saison de Maxime Raynaud (2,16 m, 21 ans) et son équipe, qui ne disposent pas d’une qualification automatique pour la March Madness ou un autre tournoi national.

Auteur de 17 points (7/16 aux tirs, dont 2/5 à trois points), 5 rebonds, 2 passes et 2 contres en seulement 23 minutes, Maxime Raynaud a été limité par des problèmes de fautes. Sanctionné à cinq reprises, il a joué son plus faible total de minutes de la saison, un facteur déterminant dans l’issue de la rencontre. Le Francilien a commis sa troisième faute en début de deuxième mi-temps puis sa quatrième à 13 minutes 33 de la fin alors que les Californiens menaient 52-41 contre Louisville, équipe classée à la 13e place au ranking national. Il est finalement sorti à 3 minutes de la fin sur un écran mobile, laissant son équipe à -5 (65-70).

Stanford, qui menait de 3 points à la pause (33-30), a pourtant compté jusqu’à 15 longueurs d’avance (52-37) en deuxième mi-temps, avant que Louisville ne réagisse avec un 12-0, puis une prise d’avantage dans les cinq dernières minutes. Un run de 8-0 dans la dernière minute a permis à Stanford d’égaliser, mais sur l’ultime possession, un rebond offensif de Louisville a offert la balle de match à Hepburn, qui n’a pas tremblé.

Avec cette élimination, la carrière universitaire de Maxime Raynaud semble toucher à sa fin. Le pivot français, qui a montré de très belles choses cette saison, est attendu à la Draft NBA 2025. Il pourrait désormais se concentrer sur sa préparation pour ce grand rendez-vous, où son profil de grand intérieur capable de s’écarter suscite l’intérêt des franchises.

Yohan Traoré également éliminé avec SMU

Autre Français présent dans ce tournoi final de l’ACC, Yohan Traoré (2,09 m, 22 ans) ne passe pas non plus le stade des quarts de finale. Lui et son équipe de SMU ont perdu 57-54 contre Clemson, futur adversaire de Louisville en demi-finales. L’intérieur tourangeau s’est contenté de 3 points à 1/2 et 1 rebond en 9 minutes.