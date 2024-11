Darral Willis, ex-Monégasque adversaire des Bleus avec Chypre, signe à l’Aris Salonique

L’intérieur américain Darral Willis (2,06 m, 28 ans), également détenteur d’un passeport chypriote, poursuit sa carrière en Europe en rejoignant l’Aris Thessalonique, un des clubs historiques du championnat grec. L’ancien joueur de l’AS Monaco retrouvera l’EuroCup cette saison, où il affrontera notamment la JL Bourg.

Une carrière internationale riche

Darral Willis n’est pas un inconnu pour les amateurs de basket européen. Depuis ses débuts professionnels en 2018, après avoir été formé à Wichita State (NCAA), il a parcouru le globe, évoluant sur quatre continents et dans huit pays différents. Parmi ses expériences les plus marquantes, il a remporté le championnat chypriote avec Keravnos en 2019, s’est illustré en VTB League en 2020, et a défendu les couleurs de Monaco dans le championnat de France en début de saison 2020-2021 (7,1 points et 4,1 rebonds de moyenne sur sept matches de Jeep ELITE en 2020-2021).

Willis a également joué en Italie (Brescia), au Japon (Levanga Hokkaido et Kyoto Hannaryz), en Corée du Sud (Samsung Thunders) et à Porto Rico (Leones). Plus récemment, il a participé au tournoi TBT (The Basketball Tournament) aux États-Unis, où il a affiché des moyennes de 7,5 points et 6 rebonds en deux rencontres.

Un adversaire des Bleus sous les couleurs chypriotes

En plus de ses engagements en club, Darral Willis représente la sélection nationale de Chypre, qu’il affrontera les Bleus de Frédéric Fauthoux dans les qualifications pour l’EuroBasket 2025, ce dimanche à Poitiers. Jeudi, lors du match aller à Nicosie, il ne s’est pas montré sous un beau jour, avec des choix discutables (12 points à 2/9 aux tirs, 6 rebonds et 5 balles perdues pour 7 d’évaluation en 27 minutes).

Un retour en EuroCup

En rejoignant l’Aris Salonique, Willis retrouve l’EuroCup, une compétition qu’il connaît bien. Il sera opposé à la JL Bourg lors de la phase de groupes, ce qui lui donnera l’occasion de croiser à nouveau la route de Frédéric Fauthoux, sélectionneur de l’équipe de France. L’Aris, qui mise sur son expérience et son impact dans la raquette, pour engranger de nouveaux succès après un début de saison compliqué sur la scène européenne (2 victoires et 6 défaites) comme en championnat grec (3 victoires et 4 défaites). Le prochain match est programmé ce jeudi 28 novembre contre Cluj-Napoca et Adam Mokoka (1,95 m, 26 ans), dont il croise la route ce dimanche à Poitiers.