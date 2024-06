Dax-Gamarde définitivement rétrogradé au niveau régional

Champions de France de NM2 en 2019, Dax-Gamarde va pourtant quitter le niveau national. Au terme, d’une saison très compliquée, les rouges et noirs ont réussi à décrocher leur survie dans les derniers instants de l’exercice (11e de la Poule B de NM2), mais ils sont rattrapés par la crise économique que traverse le club historique rassemblant 3 localités (Dax, Gamarde et Goos).

Pensionnaire de NM1 durant 3 ans (2019/22), le plus grand club des Landes masculin avait été rétrogradé au niveau régional en première instance. Or, le DGB devait faire appel et l’audience était prévue pour le 25 juin. Sauf que l’entité du président Jérôme Mansanné a retiré son parcours, entérinant ainsi son envoi en ligue régionale, soit en Pré-Nationale au mieux.

La saison du DGB, passée tout proche d’un retour en NM1 en 2023 (défaite en playoffs contre Avignon), a été émaillée de nombreux soucis financiers (grève des joueurs et du staff en mars contre les retards de salaire) animée par le feuilleton du rapprochement avec l’Adour Dax Basket, également pensionnaire de Nationale 2. Mais une union a finalement été refusée par la présidente de l’ADB, Corinne Dulouat.

À date, les clubs de Wasquehal (1er au ranking) et Montpellier (2e au ranking) ont été maintenus en Nationale 2. D’autres devraient suivre.