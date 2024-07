Dayshanette Harris dernière recrue de l’ASVEL

L’ASVEL Féminin a bouclé son recrutement pour la saison 2024-2025 avec l’arrivée de la meneuse/arrière étasunienne Dayshanette Harris (1,70 m, 23 ans).

🧩 𝑻𝒉𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒖𝒄𝒉. LDLC ASVEL Féminin est désormais au complet avec la signature de 𝑫𝒂𝒚𝒔𝒉𝒂𝒏𝒆𝒕𝒕𝒆 𝑯𝒂𝒓𝒓𝒊𝒔 ! L’Américaine nous arrive de NCAA et peut évoluer aux postes 1 et 2.

La native de Youngstown dans l’Ohio vient de conclure son cursus NCAA à Clemson, programme qu’elle avait rejoint en 2023 après quatre saisons à Pittsburg. En moins de 27 minutes par rencontre, elle a tourné à 14,2 points à 43,6% de réussite aux tirs (dont 32,9% à 3-points), 3,7 rebonds, 5 passes décisives, 1, interception et 3,4 balles perdues.

L’avis de Yoann Cabioc’h, entraîneur de l’ASVEL Féminin, sur la signature de Dayshanette Harris :

« Day est une rookie en Europe, qui va donc être plongée dans le grand bain directement à 23 ans. Si je souhaite lui donner sa chance à ce niveau, c’est qu’elle a montré d’excellentes choses la saison dernière en NCAA avec Clemson University et qu’elle est extrêmement combative et travailleuse, avec un état d’esprit humble et ambitieux. Meneuse de jeu agressive, elle apportera de l’énergie des deux côtés du terrain. »