Sandrine Gruda vers la sortie à l’ASVEL, un an avant la fin de son contrat ?

Le grand exode se poursuit à l’ASVEL Féminin. Alors que Marine Fauthoux, Marine Johannès, Gabby Williams, Julie Allemand ou Héléna Ciak ont déjà acté leurs départs, L’Équipe révèle que Sandrine Gruda (1,93 m, 37 ans) pourrait également quitter le navire.

Revenue à Lyon en 2022, figure majeure du doublé LFB – EuroCup en 2023, soumise à de nombreuses blessures lors de la catastrophique saison 2023/24, la Martiniquaise disposait pourtant encore d’un an de contrat avec l’ASVEL. Mais la très forte baisse de la masse salariale, notamment due aux difficultés financières du partenaire SKWEEK, pourrait conduire les deux parties à revoir leurs plans.

« On doit se revoir et discuter », a consenti Marie-Sophie Obama, la présidente déléguée de l’ASVEL, au micro d’Amaury Perdriau, admettant ainsi à demi-mots que la situation de Gruda était loin d’être définie. Et son avenir en club d’autant plus incertain, à l’heure d’une retraite internationale déjà rendue abrupte par le séisme de sa non-convocation en équipe de France pour les Jeux Olympiques…