DAZN acquiert les droits de diffusion du championnat d’Espagne, la Liga Endesa

DAZN accroît son offre basket-ball en cette rentrée 2025, avec la Liga Endesa. Le championnat espagnol a annoncé jeudi 4 septembre un accord avec DAZN, la plateforme mondiale dans le streaming sportif, pour les droits de diffusion de tous les matchs de la Liga Endesa pour les cinq prochaines années, soit jusqu’en 2030.

Un match par journée accessible gratuitement

Une acquisition qui ne concerne pas uniquement l’Espagne. En effet, l’accord prévoit également une diffusion dans une très grande liste de pays, dont la France. De plus, à chaque journée de championnat, un match sera disponible en libre accès (moyennant une inscription sur la plateforme). En plus de la Liga Endesa, DAZN diffusera également les autres compétitions sur le territoire espagnol, à savoir la Copa Del Rey (19 au 22 février 2026) et le premier événement sur ses antennes, la SuperCopa (27 et 28 septembre).

📺 @DAZN_ES será la nueva casa del baloncesto acb: todos los partidos en directo los próximos 5⃣ años. Con este acuerdo, DAZN ofrecerá en directo y a la carta todos los encuentros de #LigaEndesa, #SupercopaEndesa y #CopaACB. 🔗 https://t.co/2zqnHcw3dU pic.twitter.com/S3nOOWEeX9 — Liga Endesa (@ACBCOM) September 4, 2025

Après la Betclic ELITE, s’ajoute la Liga Endesa

Ainsi, DAZN s’étend sur le paysage du basketball européen. Diffuseur officiel de la Betclic ELITE en France, la plateforme de streaming sportif a acquis avec la Liga Endesa les droits du « meilleur » championnat national sur le Vieux Continent.