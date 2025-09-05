Recherche
Liga Endesa

DAZN acquiert les droits de diffusion du championnat d’Espagne, la Liga Endesa

Médias - La plateforme de streaming sportif, DAZN, diffuseur officiel de la Betclic ELITE, a acquis les droits d'un autre championnat national : la Liga Endesa.
00h00
En plus de la Betclic ELITE, la Liga Endesa débarque sur DAZN.

Crédit photo : Lilian Bordron

DAZN accroît son offre basket-ball en cette rentrée 2025, avec la Liga Endesa. Le championnat espagnol a annoncé jeudi 4 septembre un accord avec DAZN, la plateforme mondiale dans le streaming sportif, pour les droits de diffusion de tous les matchs de la Liga Endesa pour les cinq prochaines années, soit jusqu’en 2030.

Un match par journée accessible gratuitement 

Une acquisition qui ne concerne pas uniquement l’Espagne. En effet, l’accord prévoit également une diffusion dans une très grande liste de pays, dont la France. De plus, à chaque journée de championnat, un match sera disponible en libre accès (moyennant une inscription sur la plateforme). En plus de la Liga Endesa, DAZN diffusera également les autres compétitions sur le territoire espagnol, à savoir la Copa Del Rey (19 au 22 février 2026) et le premier événement sur ses antennes, la SuperCopa (27 et 28 septembre).

Après la Betclic ELITE, s’ajoute la Liga Endesa

Ainsi, DAZN s’étend sur le paysage du basketball européen. Diffuseur officiel de la Betclic ELITE en France, la plateforme de streaming sportif a acquis avec la Liga Endesa les droits du « meilleur » championnat national sur le Vieux Continent.

Chloé Westelynck, journaliste bord terrain pour DAZN lors des finales de Betclic ELITE. (Photo : Lilian Bordron)
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
