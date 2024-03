De -13 à +5 : L’Olympiakos de Moustapha Fall fait chavirer le Partizan

A la manière de Monaco à la LDLC Arena, l’Olympiakos Le Pirée a signé une énorme fin de match sur le parquet du Partizan Belgrade ce jeudi 28 mars pour s’imposer 74 à 69.

Menée de 13 points (59-46) à l’entame du dernier quart-temps, l’équipe de Geórgios Bartzókas a passé un 12 à 0 pour revenir à 59-58 à 6 minutes 50 de la fin. La suite a été des plus serrée et finalement Moustapha Fall (7 points à 3/5 aux tirs, 4 rebonds, 2 passes décisives et 3 fautes provoquées pour 13 d’évaluation en 30 minutes) a donné l’avantage aux Grecs à 31 secondes de la fin. Le pivot français s’est retrouvé seul dans la raquette après un spanish pick & roll, lui permettant de signer un dunk sans opposition. Dans la foulée, Mateusz Ponitka n’est pas parvenu à lui répondre et l’Olympiakos a signé sa 20e victoire de la saison, faisant un pas de plus vers la qualification en playoffs de l’EuroLeague (sans passer par le play-in). Les Grecs restent devancés par Monaco et Barcelone (21 victoires et 11 défaites) – qui a gagné à Munich – avant la rencontre du Panathinaïkos (20 victoires et 11 défaites) ce vendredi chez la Virtus Bologne (17 victoires et 14 défaites).

Ce dernier quart-temps raté (10-28) fait sortir le Partizan Belgrade (14 victoires et 18 défaites) du Top 10 de l’EuroLeague, synonyme de play-in. Car dans le même temps, l’Anadolu Efes Istanbul (15 victoires et 17 défaites) a gagné.