Demi-finaliste d’EuroCup, la JL Bourg n’est pas rassasiée : « On ne s’interdit rien »

Frédéric Fauthoux : « Ce sont des soirées qu’on ne vit pas tout le temps… On a retrouvé nos valeurs et ça fait vraiment plaisir. Quand on joue de cette manière, nous sommes durs à battre ici. De par nos rotations, on sait que les équipes lâchent souvent à un moment donné. Ça a été le cas pour Prometey dans le troisième quart-temps. On a fait quelques erreurs en première période mais je trouve qu’on a beaucoup mieux contrôlé la seconde mi-temps. Au-delà de la défense, on a surtout réussi à très bien attaquer et ça embête les équipes qui ont besoin du ballon de défendre longtemps…

On mérite d’aller en demi-finale, tant sur le match que la saison régulière. Quand on voit le quasi sans-faute qu’on a fait à domicile, on a fait respecter notre première place. On a une vraie opportunité d’aller encore plus loin car on aura encore l’avantage du terrain en demi-finale. C’est la récompense d’une politique de club menée depuis un certain temps, de tout le travail entrepris des années par les dirigeants. Pour avoir des résultats comme cela, il faut se maintenir longtemps au haut niveau. C’est un vrai signal, une vraie récompense. L’année dernière, on a déjà fait les demi-finales du championnat de France. Maintenant, c’est l’EuroCup. On ne s’interdit rien, le club non plus. Il y a un vrai état d’esprit dans cette équipe là, un effectif construit pour gagner quelque chose. Bien sûr, il y a déjà deux objectifs qu’on n’a pas réussi à avoir (Coupe de France et Leaders Cup) mais continuons à bien travailler et à être ambitieux. Dans le haut niveau, c’est très important de pouvoir gagner. »

Kevin Kokila : « On a fait un bon match et il le fallait car les playoffs ne pardonnent pas. Il fallait mettre l’intensité, l’énergie, l’application, la concentration. La victoire est méritée mais on ne veut pas s’arrêter là. On avait un certain standing à respecter. On a fini premier de notre groupe et on a vu que toutes les équipes de notre poule ont été sorties en 1/8e de finale. On entendait dire que notre groupe était plus faible, il fallait prouver aujourd’hui qu’on était une équipe sérieuse. Et il faudra faire pareil en demi-finale, montrer qu’on est une équipe sérieuse, qu’on est une bonne équipe, qu’on est des bons joueurs ! J’ai hâte de jouer la demi-finale, ça va être une expérience incroyable. J’espère qu’on va toucher cette finale. »

Propos recueillis à Bourg-en-Bresse,