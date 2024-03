Zaccharie Risacher : « L’objectif, c’est de mettre la lumière sur Bourg ! »

Zaccharie, la JL Bourg vient de se qualifier pour les demi-finales de l’EuroCup…

C’est un super sentiment ! Ce n’est pas tous les jours qu’on va en demi-finale de Coupe d’Europe. On est très heureux, vivement la suite ! C’est incroyable pour le club, pour nous les joueurs. Pour l’ensemble de la JL, c’est un accomplissement. Après, on s’était fixé des objectifs en début de saison, on a encore faim et on ne va pas s’arrêter là. Enfin, j’espère… On va tout faire pour aller le plus loin possible !

Pouvez-nous dire un mot de ce troisième quart-temps (34-13), qui a fait la différence ?

Le troisième quart-temps a été exceptionnel. Tout le monde a apporté de sa personne, tout le monde a bien joué, tout le monde s’est sacrifié pour l’équipe. Si on joue tout le temps comme ça, ce sera très difficile de nous arrêter.

Saisissez-vous ce que représente une demi-finale européenne pour un club comme la JL Bourg ?

Oui, parce que ça n’a jamais été fait. On a tous faim. Tout le monde a envie de nous voir briller dans cette compétition, autant nous que les supporters. L’objectif, c’est de mettre la lumière sur Bourg et la JL.

Individuellement, vous avez traversé une soirée difficile (3 points à 0/7 et 3 balles perdues pour -6 d’évaluation). Est-ce aussi à travers ce genre de match difficile que l’on grandit, que l’on apprend ?

C’est ça… Ça n’a pas été mon meilleur match. J’ai fait au mieux pour aider mes coéquipiers. Je pense qu’ils ont fait un très gros boulot. Je suis super content que ça se soit passé comme ça, où, quand quelqu’un est en difficulté, tout le monde est là pour le soutenir. Aujourd’hui, c’était moi. C’est à l’image de notre groupe. Je ne suis pas surpris et très, très fier.

À Bourg-en-Bresse,