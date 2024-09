Denain tient enfin son « nouveau » pivot : Jonathan Augustin-Fairell est de retour !

Tout ça pour ça, pourrait-on presque penser… En quête d’un pivot depuis le début de l’intersaison, après avoir écumé le marché des transferts en multipliant les offres, après avoir refusé d’embaucher un poste 5 mis à l’essai pour des raisons administratives, Denain a finalement choisi d’embaucher… Jonathan Augustin-Fairell (2,01 m, 31 ans), le pivot qui avait déçu en première partie de saison (10,1 points à 52%, 5,5 rebonds et 1,1 passe décisive en 19 matchs), critiqué par l’encadrement du club, avant d’être mis à l’arrêt fin décembre en raison d’une opération du pied droit. Arrivé ce vendredi, le joueur a été présenté au public dans la foulée à l’occasion du dernier match amical contre Liège.

Un lien de confiance avec Ali Bouziane

Comment un tel revirement a été possible ? Déjà, parce que le club nordiste n’a rien trouvé d’autre, c’est un premier élément majeur. Et en raison de la relation de confiance qui unit Jonathan Augustin-Fairell à Ali Bouziane, le nouveau coach de Denain. Nommé en avril, le technicien franco-algérien n’était pas présent en début de saison quand l’Américano-Bahaméen n’a pas eu le rendement espéré. Mais il l’a côtoyé à l’Élan Chalon et l’a ensuite fait venir à Angers, où ils ont remporté ensemble la Leaders Cup Pro B, au terme de la meilleure saison individuelle de l’ancien étudiant de Murray State (15 points à 64% et 6,3 rebonds).

Surtout, les deux hommes ont discuté ensemble en juin, et Augustin-Fairell lui a verbalisé le désir de rester à Denain, où il avait déjà évolué cinq matchs en 2019 (un passage marqué par une… opération du dos). Le coach lui a répondu qu’il ne pouvait pas prendre ce pari aussi tôt dans l’intersaison, surtout après six mois d’arrêt, mais que son nom pourrait devenir prioritaire en septembre, au cas où… Ce qui s’est donc passé. Un choix par défaut, donc, forcément un peu, mais qui n’est tout de même pas non plus un risque majeur, tant le cubique intérieur est adapté aux joutes de Pro B, et y a déjà tout connu. Double champion (avec Blois et Fos-Provence), vainqueur d’un troisième trophée avec Angers, ultra-expérimenté (193 matchs dans la division), l’ancien intérieur de Rouen, Cholet, Dijon et Chalon est également un vrai leader de vestiaire, exemplaire dans l’attitude. Une vertu toujours utile quand on s’attache d’abord à se maintenir…

