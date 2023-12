Jonathan Augustin-Fairell (Denain) arrêté plusieurs mois ?

Pro B - Jonathan Augustin-Fairell devrait manquer plusieurs mois de compétition. Le pivot de Denain va se faire opérer du pied.

Jonathan Augustin-Fairell (2,01 m, 30 ans) a rejoint l’infirmerie de l’ASC Denain. Le pivot américano-bahaméen « va subir une opération chirurgicale du pied pouvant l’écarter des parquets pour plusieurs mois » indique le club sur son site Internet.

Arrivé après une très belle saison à Angers (15 points et 6,3 rebonds en 26 minutes de moyenne), l’ancien joueur de Rouen, Blois, Cholet, Denain déjà, Fos-sur-Mer et Chalon est pour le moment décevant (9,5 points à 54,5% et 5,5 rebonds en 25 minutes) dans une équipe qui descend peu à peu au classement (6 victoires et 8 défaites).

C’est donc une bonne opportunité pour le club nordiste « qui est d’ores et déjà à la recherche d’un joueur remplaçant pouvant venir renforcer notre secteur intérieur », est-il précisé.