Dépeuplé pour la Coupe de France, Nanterre va donner sa chance à de jeunes joueurs

Si Cholet est privé de Nathan De Sousa, Nanterre va devoir se passer de bien plus de joueurs pour les 1/8e de finale de la Coupe de France. En effet, le club des Hauts-de-Seine a annoncé les forfaits de Milan Barbitch et Benjamin Sene (malades), ainsi que les blessures de Lucas Dussoulier et Nathan Zulemie.

Ainsi, l’entraîneur Philippe Da Silva pourrait donner du temps de jeu à Timéo Pons, Moussa Dicko et Karl Djopmo Komguep. Le premier nommé est le meilleur marqueur de l’équipe Espoirs (14,6 points par match) et a déjà fait 4 apparitions avec les professionnels cette saison (2 en Betclic ELITE et 2 en BCL). Moussa Dicko a également déjà vu le terrain en Betclic ELITE, à deux reprises. Il n’y a que Karl Djopmo-Komguep qui n’a encore jamais eu cet honneur, lui qui tourne à 11 points de moyenne dans le championnat U21.