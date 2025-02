Nathan De Sousa forfait contre Nanterre et incertain pour la Leaders Cup

Cholet Basket devra encore se passer de Nathan De Sousa (1,87 m, 21 ans) ce mardi 11 février dans le quart de finale qui l’oppose à Nanterre en 1/8e de finale de Coupe de France. Comme depuis le match à Paris, le meneur de jeu est sur la touche à cause d’une blessure à un doigt rapporte Le Courrier de l’Ouest. Le quotidien indique que le Picard va passer des examens médicaux ce mercredi afin d’en savoir plus sur l’état de sa blessure et donc de sa capacité à jouer lors de la Leaders Cup ce week-end.

PROFIL JOUEUR Nathan DE SOUSA Poste(s): Meneur Taille: 187 cm Âge: 21 ans (21/02/2003) Nationalités:

Cholet Basket débute la compétition ce vendredi à 13 heures contre son voisin et rival du Mans Sarthe Basket, en quarts de finale. Fin décembre, le MSB était venu s’imposer à la Meilleraie. En l’absence de De Sousa, Fabrice Lefrançois va s’appuyer sur T.J. Campbell et probablement le jeune Soren Bracq au poste 1.